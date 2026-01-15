´¥¤·¤¤¤¿¤±½éÆþ»¥²ñ¡¢ºÇ¹âÃÍ¤Ï1¥¥í2Ëü±ß¡¡Á°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¹âÃÍ¤Ë´¿À¼¡¡ÂçÊ¬
¿·½Õ¹±Îã¤Î´¥¤·¤¤¤¿¤±¤Î½éÆþ»¥²ñ¤¬15Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âÃÍ¤Ï1¥¥í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤Ç¡¢µîÇ¯¤ò4000±ß¾å²ó¤ë¹âÃÍ¤Ç¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©ÄÇÂûÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÆþ»¥²ñ¤Ë¤Ï¡¢µîÇ¯¤è¤êÌó2¥È¥óÂ¿¤¤Ìó15¥È¥ó¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢31¤Î¾¦¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢Æþ»¥²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¸©Æâ5ÃÏ°è¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ºÇ¾å°Ì¤Î5È¢¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢°ÒÀª¤Î¤¤¤¤³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ï¡¢Æù¸ü¤Ç»ÝÌ£¤È¹á¤ê¤¬¶¯¤¤¡Ö¹áè§¡Ê¤³¤¦¤³¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢1¥¥í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íî»¥¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯Ï¢Â³¤Ç¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëË¸åÂçÌî»Ô¤Î¡ÖÌÐÎ¤¾¦Å¹¡×¡£µîÇ¯¤è¤ê4000±ß¹â¤¯¡¢2Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌî¹À»ÖÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹ ¡ÖÀ¸»ºÎÌ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸©ÄÇÂûÇÀ¶¨¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î½¸²ÙÎÌ¤òÁ°Ç¯ÅÙ¤è¤êÌó50¥È¥óÂ¿¤¤¡¢¤ª¤è¤½330¥È¥ó¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£