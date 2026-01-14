ÂçÁêËÐ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·»ëÄ°¼Ô¶ÄÅ·¡Ö¤Ê¤Ë¤½¤ì¡ÄÃÎ¤é¤ó¡×¡¡¹â°Â¤ÎÌ¯µ»¤¬X¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç»ÍÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÏÆ¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤¬ËëÆâ¡¦ÇìÇµÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ËµÕ¤È¤Ã¤¿¤ê¤Ç¾¡¤Á¡¢1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤·è¤Þ¤ê¼ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Â©¤¬¹ç¤Ã¤¿Î¾¼Ô¡£ÇìÇµÉÙ»Î¤¬¤È¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤â¹â°Â¤¬¤ªÊÖ¤·¤ÎµÕ¤È¤Ã¤¿¤ê¤ÇµÕÅ¾¡£²ñ¾ì¤«¤éÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖµÕ¤È¤Ã¤¿¤ê¡×¤Ï·è¤Þ¤ê¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°54°Ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç34²ó·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABEMA¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖµÕ¤È¤Ã¤¿¤ê½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¡Öº£Æü¤ÏµÕ¤È¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡ª¡×¡ÖµÕ¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ÆÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹â°ÂÄÁ¤·¤¤·è¤Þ¤ê¼êµÕ¤È¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖµÕ¤È¤Ã¤¿¤ê¡©¡¡¤Ê¤Ë¤½¤ì¡ÄÃÎ¤é¤ó¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤Ã²¿¡ª¡©¤µ¤«¡Ä¤µ¤«¤È¤Ã¤¿¤ê¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÕ¤È¤Ã¤¿¤ê¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ËÅÚ¤¬¤Ä¤¡¢¾¡¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ï´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡¢ËëÆâ¡¦²¤¾¡ÇÏ¡¢ËëÆâ¡¦°¤±ê¤Î3¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë