¡ÖÇ¾¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡¥·¥ë¥ÐーÂç³Ø¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬e¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©¥·¥ë¥ÐーÂç³Ø¹»¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢1·î14Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤ÇÂÎ¸³¹ÖºÂ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥²ー¥à¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¶¥µ»¤Ç¤¹¡£
14Æü¤ÎÂÎ¸³¹ÖºÂ¤Ë¤Ï¡¢¸©¥·¥ë¥ÐーÂç³Ø¹»¤Î9¿Í¤¬»²²Ã¡£
¡Ê »²²Ã¼Ô¡Ê60Âå¡Ë¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢Æ¬¤Î³èÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ê80Âå¡Ë¡Ë
¡ÖºÇ½é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Æ¥À¥á¤À¤¬¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£´·¤ì¤¿¤éÉé¤±¤ó¤Î¤ä¤±¤É¤Í¡×
¡ÊÂÎ¸³¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ ¸©e¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ ¡¦µÜËÜÁ´¿Í Éû²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¡Êe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¡ËÏ·¼ãÃË½÷Ã¯¤Ç¤âÊ¿Åù¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
»²²Ã¼Ô¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÁàºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£