フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が14日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、解散総選挙が早期に行われる見通しが強まったことについて憤りを口にした。

番組では、高市早苗首相がこの日午後にも与党幹部に解散を伝達する見通しであると伝えた。複数関係者の話として、今月27日公示、2月8日投開票の日程で調整中としている。

高市内閣の支持率が高いうちに選挙を行い、単独での過半数回復という自民党の目論見が見える動き。そもそも古舘は「僕は解散総選挙は嫌なんですよ。僕の勝手な意見ですよ。僕は嫌です」と嫌悪感を口にした。

「何でかというと、こんなに頻繁に選挙をするとはどういうことだと。だったら、衆議院の任期を4年じゃなくて、1年半か2年に憲法改正して決めたらどうだと、ちょっと言いたくなる」

前回総選挙は一昨年10月で、現職議員はわずか1年3カ月しか在籍していないことになる。また古舘は「そもそも高市総理、総理大臣の専権事項だ、解散権はと言いますけど、事実上の言葉が付帯されるのであって、憲法にははっきりと解散権のありかは明文されていない。そんなの、事実上にすぎないんですよ」と、法律上の誤解を指摘した。

その上で「今、そんなに頻繁にやってお金を使って政治空白生むの？って思っています」と訴えた。