¥É¡¼¥Ñ¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»!¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W ¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¿ÍÏµ¡×È¯Çä
¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W ¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¿ÍÏµ¡×(2,750±ß)¤ò2026Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¸½ºß¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W ¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¿ÍÏµ¡×¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ê¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè11ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ù¤È¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤ËÍ·¤Ù¤ë¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡Ö¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¿ÍÏµ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
³¹¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Æó¿Í¤Ç°ì¿Í¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¦W¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¡¢½»¿Í¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²ø¿Í(¿ÍÏµ)¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥²¡¼¥à¡£¥«¡¼¥É¤Î¥É¥Ã¥È³¨¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¿·µ¬¤ÇÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃµÄå¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ïº¸æÆÂÀÏº¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡¢²ø¿Í¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Æ¥é¡¼¡¦¥É¡¼¥Ñ¥ó¥È¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¥«¡¼¥É12Ëç¡¦Í·¤ÓÊýÀâÌÀ½ñ¡¢¿ä¾©¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¤Ï4¡Á8¿Í¡£
(C)Akihisa Okui / 1nite jinro
(C) ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
