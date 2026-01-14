»°ÅÄ´²»Ò¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¡×µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¡Ê59¡Ë¤¬14Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¤«¤é¡ÖºòÆü¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤È¡Ä»°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿»°ÅÄ¡£¡Ö»ä¤âÌëÃÎ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï1982Ç¯²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤·¤¿¤È¤¤Ë²¿ÅÙ¤«½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¼Â¤Ï¡¢Ìë¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï»ä¡¢¥Ü¥±¥Ü¥±¤Ç¡Ä¤½¤³¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÀèÇÚ¤¬»ä¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÀèÇÚ¤Î¤ª1¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤Þ¤À10Âå¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»°ÅÄ¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤â¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞµþÅÔ¤«¤éÊì¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤ª»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤¬¡È¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¡Ø»°ÅÄ´²»Ò¤µ¤óÍè¤Ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿ÌÌÇò¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¥Û¥ó¥È¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡È¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢º£Æü¡¢»°ÅÄ´²»Ò¤µ¤ó¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¢ÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡É¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï»æ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÉ½¤ò¤¤¤Ä¤â¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾õÂÖ¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¡¢»°ÅÄ¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÍ½Äê¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤Ã¤«¤ÇÃ¯¤«¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¡Ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥ó»Å»ö¤òÆþ¤ì¤Æ¿¿¤Ã¹õ¤Ê¾õÂÖ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç½ñ¤Ëº¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤¿¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÇ¨¤ì¤¿È±¤ò´¥¤«¤·¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÅþÃå¤·¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¸¼´Ø¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¹Ô¤Ã¤¿¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤«¤éµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤«¤È¡Ä¹Ô¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤·¤¿¤éµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡È´²»Ò¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢¤¢¤Ê¤¿1ÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ëµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¡£´é¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤¬Å·¹ñ¤Ø¹Ô¤«¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¤¢¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÈá¤·¤µ¡¢¤µ¤ß¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£