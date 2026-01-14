°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÍÍ»ÒÌÀ¤«¤¹¡Ö¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡Ä¤¿¤À¤ä¤Ï¤ê11·îº¢¤«¤éµÞ¤ËÂÎÄ´¤¬¡Ä¡×
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹´Ø¿´ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¡£°Â½»¥¢¥Ê¡Ö¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬TBS¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡È¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢TBS¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¿ô¡¹¤Î²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºòÆü¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤Î1¿Í¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤âµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¸µµ¤¤Ë1¿Í¤Ç³°½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê11·îº¢¤«¤éµÞ¤ËÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤ò¤·¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¡Ê1975¡Á86Ç¯¡Ë¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ò03Ç¯4·î¤«¤éÌ³¤á¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤â¹õÌøÅ°»Ò(92)¤È¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£