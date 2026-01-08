ノンスタ井上、仕事始めやる気満々「なんでもやります！
お笑いコンビ・ノンスタイルの井上裕介が８日、オフィシャルブログを更新。正月休みを終え、仕事始めを迎えた心境を率直につづり、前向きな姿勢を見せた。
この日、「働きますよぉ〜！！」と題してブログを更新。「正月休みも終わって、今日から働きます」と切り出し、しっかりと休養を取れたことを明かした上で「十分休ませていただいたので、あとはひたすら働くのみ」と仕事モードへと気持ちを切り替えた様子をつづった。
続けて「お仕事下さい」「なんでもやります！！！！！！！！！ 」とおどけた調子でアピールするも「いや、年齢的にも何でもは無理か。。。」と自らツッコミ。
最後は、車内で撮影したとみられる自然体の近影ショットとともに「出来る事やります。頑張ります」と年齢を受け入れながらも誠実に仕事へ向き合う決意をにじませ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「今年も井上さんの活躍を楽しみにしています」「応援してますよ〜」「今日から仕事頑張って」「石田さんは朝から大金はたいて頑張ってましたよ〜」など温かい声が寄せられている。
