少ない材料で心もおなかも満たされる「なめこの常夜鍋」のレシピを紹介します。教えてくれたのは、京都を拠点に活動する人気料理家・大原千鶴さん。なめこのとろりとした食感がクセになり、〆（シメ）までおいしい料理です。

お鍋の食材を選ぶポイントは？

ほんの数種類の具材でも、十分楽しめるのが鍋料理のいいところです。具は火どおりよいものを選ぶのがコツなのだそう。

「そうでなければ薄くしたり小さくしたりと、切り方を工夫しましょう。また、鍋つゆを多めに用意しておくのも大事ですね。おつゆがたりなくなると具だけが残ったり、〆ができなくなったりして寂しいでしょう？」（大原さん、以下同）

とろりとした食感のなめこがアクセントに

なめこのとろみが寒い日のごちそう。ニンニク唐辛子で味変しながら。

●なめこの常夜鍋

【材料（3〜4人分）】

なめこ（株つき） 150〜200g

コマツナ 1束（200g）

油揚げ 80g

A［粉唐辛子小さじ2 薄口しょうゆ・ゴマ油各小さじ1 ニンニク（すりおろす）少し］

豚肩ロースしゃぶしゃぶ用肉 300g

B［だし汁800mL 薄口しょうゆ40mL］



【つくり方】

（1） コマツナは葉と茎に分け、茎が長ければ半分に切る。なめこは根元を切り落とし、さっと洗って水気をきる。油揚げは食べやすい大きさに切る。

（2） Aの材料を混ぜ合わせ、ニンニク唐辛子をつくる。

（3） 豚肉を広げながらボウルに入れ、熱湯をたっぷりと注ぎ、箸でゆっくり10秒ほど混ぜる（食べる直前まで湯にそのままつけておくと肉がかたくならない）。

（4） 鍋に（1）のコマツナの茎と油揚げ、Bを入れて中火にかける。コマツナの茎が煮えたら、水気をきった（3）の豚肉、（1）のなめこ、（1）のコマツナの葉を加える（温まればOK）。器に盛り、（2）のニンニク唐辛子を好みでつけていただく。

1人分283kcal

【ポイント】

豚肉を湯にくぐらせておくと、アクが出ないから鍋つゆがにごりません。

溶き卵とスダチ、ご飯で最後までおいしい

材料とつくり方（つくりやすい分量）

鍋に残った煮汁（適量）を中火にかける。煮立ったらご飯適量（約200g）を入れ、味をみてたりなければ塩少しを加える。好みの煮え加減になったら、溶き卵1個分を回し入れ、すぐにフタをして火を止め、30秒ほど蒸らす。器に盛り、スダチの薄切り1枚をのせる。

［全量399kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 各レシピに表記されているカロリーは、とくに指定がない限りすべて1人分です

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです