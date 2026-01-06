冬になると、こたつで遊ぶのが大好きな猫さん。ですが、こたつを出そうとする飼い主さんの行動が、病院に行く雰囲気と似ていて、思わず猫さんは早とちり。かわいい勘違いが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で5.9万再生を突破し、コメントには「かわいいが大渋滞！」「病院が怖くて、隠れるささみくんがウケるｗ」といった声が寄せられました。

【動画：『病院に行く』と思い込む元野良猫→勘違いだと気づいた瞬間…『あからさますぎる態度の変化』】

病院かと勘違いする猫

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、元野良猫の「ささみ」くんの様子です。

冬のとある日、少しずつ寒くなってきたので飼い主さんたちはこたつを出そうと準備をしていました。家の中が慌ただしいのを感じ取ったささみくんは、「病院に連れて行かれる！」と勘違いをして、捕まらないように家の中を逃げ回ったといいます。

それでもこたつを準備する飼い主

「病院にはいかないよー」と、優しく話しかけてもささみくんは聞く耳を持たないので、飼い主さんたちはこたつを作る準備を始めたよう。まずは、カーペットを敷いてこたつを作る準備をしようとすると、ささみくんがカーペットの下へ侵入してきたんだとか。病院に行くのは嫌なのに、邪魔をするのにスキがありません！

この様子を見て用心深いささみくんも、さすがにこたつを出すことに気づいたそう。ママさんがこたつ布団を持ってきて脇に置いたら、ささみくんがすかさずイン！さっきまではいくら呼んでも来ないのに、準備し始めた途端に人間の妨害をしてくる。これぞ「猫あるある」ですね！

暖まっていたささみくんに移動してもらい、ようやくこたつが完成。その後、完成したこたつを使って、毎年恒例のこたつ遊びを始めたそう。

はじめは病院へ連れて行かれると勘違いをしていたささみくん。ですが、こたつを出すのが分かると、飼い主さん達の妨害（？）をしようとする姿に、なんとも猫らしさを感じます。これから冬の間は、飼い主さんとこたつを使って、思う存分遊び倒すささみくんなのでした。

投稿には「テンション爆上がりでかわいすぎる」「毎年恒例のイベントだね」「こたつ大好きなささみくんがうれしそう」「これを見ると冬が来たと感じる」「病院じゃなくて、こたつで良かったね」などのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』さまでは、ささみくんのほかにも、同じく元野良猫「ホルン」くんと一緒に過ごしている様子や可愛らしい姿を見ることができます。

ささみくん、ホルンくん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。