大谷がSNS更新…「HAPPY NEW YEAR ! 2026」

ドジャース・大谷翔平投手は1日、自身のインスタグラムを更新し、新年の挨拶を行った。「今年もよろしくお願いします」として年賀状風の画像を投稿。愛らしいデコピンが散りばめられた1枚に「デコピン可愛いな」「新年からほっこり」とファンも笑顔になった。

ロサンゼルスは日本時間17時に新年を迎えた。その直後に大谷はSNSを更新。「HAPPY NEW YEAR ! 2026 今年もよろしくお願いします 令和8年元旦」とし、年賀状のような挨拶を行った。また、「〒002-0017 D県D市D町 犬小屋前 大谷デコピン」と“住所”も記載してある。

大谷は昨年も“デコピン年賀状”を公開して話題を呼んでいたが、2年連続で愛らしい投稿での挨拶となった。ファンに爆発的な人気を誇るデコピンがいきなり登場し、「かわいすぎるだろ」「最高ですか」「今年もいっぱいデコピン見られるといいな」「新年の挨拶が可愛すぎ」「わぁ、かわいいですね」「可愛い〜微笑ましい」と反響を呼んでいる。

大谷は昨季打者として55本塁打を放ち、6月には投手としても復帰を果たした。3年連続4度目のMVPに選ばれ、ドジャースを2年連続でのワールドシリーズ制覇に導いた。今年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック参加がすでに決まっており、侍ジャパンの連覇にも期待される。（Full-Count編集部）