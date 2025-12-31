¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×2026Ç¯Çä¤ì¤ë·Ý¿Í¤ÏÃ¯¤À¡©1052ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¼ã¼ê¤¬¥Í¥¿ÈäÏª¡Ú½Ð±é·Ý¿Í°ìÍ÷¡Û
ËÜÆü12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ59Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤Ç¯±Û¤·¤ª¤â¤·¤íÁñ¡ªº£Ç¯¤âÃ¯¤«Çä¤ì¤ÆÄºÂ×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤òÊüÁ÷¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤Ï¡¢1052ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿12ÁÈ¤¬¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤È¥²¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢°ìÈÌ¤Î´ÑÍ÷µÒ¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇÍ¥¾¡·Ý¿Í¤¬·è¤Þ¤ë¡ª2026Ç¯ºÇ½é¤Ë¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À!?
·Ý¿Í¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Å·³¤Í´´õ¡¢¤¢¤Î¡¢»³ºê¹°Ìé¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¡ª
¡Ú½Ð±é·Ý¿Í¡Û
¢¨¸Þ½½²»½ç
¢£ÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í
¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½êÂ°¡£¥ä¥À¥ä¥à¥¯¥ó¤Ï·ÝÎò12Ç¯¡¢¥¨¥Ó¥é¥ó¥É¤Ï14Ç¯¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¶ìÏ«¿Í¡ª
¢£¥¢¥ê
¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½êÂ°¡£·ÝÎò14Ç¯¡£7Ç¯Á°¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¤È¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡©
¢£°æ¸¶¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹
µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£¥Æ¥ì¥Ó½éÅÐ¾ì¡£22ºÐ¤Î°æ¸¶¤ä¤Þ¤¸¡¢46ºÐ¤ÎµÜ»³ÅµÂç¡¢56ºÐ¤Î¤Þ¤ß¤³¤¢¡¢Ç¯ÎðÈó¸øÉ½¤Î¶Ç¤Ò¤º¤ë¤Î°Û¿§¤Î4¿ÍÁÈ¡£
¢£¥¨¥Ó¥«¥ì¥ó¥À¡¼
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë½êÂ°¡£¥³¥ó¥ÓÎò1Ç¯¡£¥¶¥¥ä¥Þ¤Î¸åÇÚ¡£2¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½éÅÐ¾ì¡ª
¢£¶ä¿ÎÏ¯
¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò½êÂ°¡£¥³¥ó¥ÓÎò1Ç¯¡£ÃæÅçÍªÂÀ 25ºÐ¡¢郄ÅÄ¤ß¤Á¤³¤ê¤¢¤ó 26ºÐ¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦½ÐÀîÅ¯Ï¯¤ÎÁ°¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©
¢£¥µ¥¶¥ó¤¯¤í¤·¤ª
¥Õ¥ê¡¼¡ÊÂç³ØÀ¸¡Ë¡£¥³¥ó¥ÓÎò4¤«·î¡£ÂçºåÉÜ¤ÈÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î2¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½éÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¡ÊÂç³¢Æü¡Ë¤¬ÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¥ª¥ª¥Ä¥«¤ÎÆÃµ»¤ò³è¤«¤·¤¿¥Í¥¿¤È¤Ï¡©
¢£¥¸¥ã¥¬¥â¥ó¥É
¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸½êÂ°¡£¥³¥ó¥ÓÎò11Ç¯¡£¤¤É¤Ï¸µ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¢£À¸ÕªÇ
µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£¥È¥ê¥ªÎò3Ç¯¡£¥«¥ó¥µ¥¤22ºÐ¡¢Àî粼¤È¥±¡¼¥¸¥å¤¬23ºÐ¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î3¿Í¡£
¢£¥»¥ó¥Á¥Í¥ë
ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ° ¥³¥ó¥ÓÎò5Ç¯¡£ÂçÀ¿¤È¡¢Éã¤¬¥¦¥¬¥ó¥À¿Í¡¦Êì¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¥È¥ß¥µ¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥Ó¡£¥È¥ß¥µ¥Ã¥È¤ÏÁ°¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç6Ç¯Á°¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤Ë¤â½Ð±é·Ð¸³¤¢¤ê¡£
¢£Dr.¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¡£¥³¥ó¥ÓÎò2Ç¯¡£¤·¤ó¤¸30ºÐ¡¢¤¯¤â¤ó27ºÐ¤Î¥³¥ó¥Ó¡£¤·¤ó¤¸¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¹â¶¶¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£
¢£DOG FOOD PARTY
µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£¥³¥ó¥ÓÎò3Ç¯¡£¶¯ÌÌ¤Î¤Á¤ç¤Õ¤ÏÈÈ¿ÍÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤¯¼õ¤«¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©
¢£¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥Ã¥¯
TWIN PLANET½êÂ°¡£¥³¥ó¥ÓÎò2Ç¯¡£É×¡¦»³ËÜ¤æ¤º¤¡¢ºÊ¡¦»³ËÜ¤¤¤º¤ß ¶¦¤Ë43ºÐ¤ÎÉ×ÉØ¥³¥ó¥Ó¡£
¡Ú½Ð±é·Ý¿Í¡Û¢¨¸Þ½½²»½ç
ÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¥¢¥ê¡¢°æ¸¶¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¢¥¨¥Ó¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¶ä¿ÎÏ¯¡¢¥µ¥¶¥ó¤¯¤í¤·¤ª¡¢¥¸¥ã¥¬¥â¥ó¥É¡¢À¸ÕªÇ¡¢¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡¢Dr.¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¢DOG FOOD PARTY¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥Ã¥¯
¡Ú¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼·Ý¿Í¡Û¢¨¸Þ½½²»½ç
¥¹¥´¥í¥¯¥º ÌÚ²¼¡¢¤Í¤³¤¸¤ã¤é¤·¡¢²Ö¥Ö¡¼¥Ó¡¼¡¢¥Ô¡¼¥¯¤æ¤¯¤¿¡ª¡¢¤×¤×¤×ÂçÅìµþ¡¢¤Þ¤¨¤À¤«¤Ã¤³¤«¤ê¡¢¥á¥á¥Ë¡¼ ¤ª¤ß¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥é¥Þ¥Ì¥¸¥ã¥ó¡¢¥ì¥â¥ó¤ÈÃº»À
¡Ò½Ð±é¼Ô¡Ó
¡ÚMC¡Û¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¢¨¸Þ½½²»½ç
¤¢¤Î¡¢Å·³¤Í´´õ¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢»³ºê¹°Ìé¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¡¡
¡Ú¥³¡¼¥Ê¡¼MC¡Û¡¡¹ÓÀî¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó