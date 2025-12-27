与田さんは「HAWKS SP!RIT -273日の記憶-」でナレーションを担当

ソフトバンクのドキュメンタリー映画「HAWKS SP!RIT -273日の記憶-」の公開初日舞台あいさつが26日、都内で行われ、柳町達外野手、ナレーションを担当した元乃木坂46・与田祐希さんが登壇した。サプライズ出演した与田さんは「可愛すぎる」「天使ですか」と話題を集めるなか、特別ユニホームに込めた思いを明かしている。

与田さんは今年2月に乃木坂46を卒業し、その後は俳優として活動。福岡県出身で幼少期に家族でホークスの試合を観戦したこともある縁があり、本作ではナレーションを務めることとなった。

サプライズ出演すると場内は大歓声。今季は最高出塁率のタイトルを獲得するなど、飛躍を遂げた柳町も与田さんに照れ笑いし、「もうどういう顔して見ればいいかも分からず、すごく緊張しました」と話していた。また、ナレーションについても「とても優しくて、心地いい」と絶賛した。

そんな与田さんは、ソフトバンクの白のホームユニを着用。「YODA 510」の特別仕様だった。舞台挨拶で「510」の理由を聞かれた際は、実家でヤギを飼っていることにかけ、英語でヤギを意味する「ゴート」と答えていた。1日あけて公式X（旧ツイッター）を更新し、「『GOAT』にはヤギの意味だけでなく、Greatest Of All Time（史上最高）を目指してほしいという想いも込めて」として、2つの意味があったことを明かしている。（Full-Count編集部）