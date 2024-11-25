兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦知事（47）だが、同選挙での広報・SNS戦略をめぐり公職選挙法に抵触する可能性が指摘されている。疑いを招いたきっかけは、投開票後の11月20日に兵庫県内のPR会社「merchu（メルチュ）」代表・折田楓氏がブログサイト「note」に投稿したコラム。《今回広報全般を任せていただいていた立場として、まとめを残しておきたいと思います》として、プロフィール写真の撮影・キャッチコピーの一新、S