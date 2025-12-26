（小玉アナウンサー）

「ここからは、お天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」

（佐々木気象予報士）

「今年も残すところあと6日、あすから年末年始のお休みに入る方も多いのではないでしょうか」

「きょうは、年末年始の県内の天気をお伝えします」

（佐々木気象予報士）

「この先のお天気は、日差しの届く日が多くなりそうです」

「徳島市の平年は最高気温が11℃、最低気温は4℃程度なんですが、この先気温は多少アップダウンするものの、この時期らしい寒さの日が多くなりそうです」

「そして、気になる元旦の天気ですが、宮下さんは初日の出は見ますか？」

（宮下アナウンサー）

「はい。今まで一度も見たことがないので」



（佐々木気象予報士）

「一度も？」



（宮下アナウンサー）

「はい、一度もなくて。いつか行ってみたいです」



（佐々木気象予報士）

「なんでそれは見ないんですか？」



（宮下アナウンサー）

「いつも8時くらいまで寝てしまうので、逃してしまうんですよ」



（佐々木気象予報士）

「なるほど。大晦日に情熱を注ぎこむタイプなんですね」

（佐々木気象予報士）

「こちら、過去の元旦の県内の初日の出を並べました。ほとんどの年で、きれいな『だるま朝日』が見られていますね」

（佐々木気象予報士）

「実は、こんなデータがあります。徳島市の元旦の天気は8割が晴れなんです」

「そのほか、曇りが3.3％、雨が6.7％、雪が10％ですので、過去のデータから見ると、晴れる確率が高いということなんですね」

（佐々木気象予報士）

「今年の元旦の天気予報はこちら。今のところ、初日の出のが見られるチャンスはありそうです」

「初日の出の時間は午前7時7分、見に行かれる方は万全の防寒でお出かけください」

（小玉アナウンサー）

「ここまで、マメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんでした」