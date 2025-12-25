プレイブ株式会社は26日、第11回となる今年流行した「ポーズ」や「ダンス」などの動作を調査し順位を決める「流行ポーズ大賞2025」を発表した。5人組ダンスボーカルグループ、MiLKの楽曲「イイじゃん」から生まれ、「ビジュいいじゃん」が流行語大賞にもノミネートされた「イイじゃんポーズ」が大賞（1位）を獲得した。

上位10傑は以下の通り。

1位 イイじゃんポーズ（MiLK）

2位 エッホエッホ（うお座）

3位 ルフィポーズ（世界陸上男子4×100mリレー リレー侍）

4位 ナルトダンス

5位 倍々FIGHT!（CANDY TUNE）

6位 カリスマックス（Snow Man）

7位 デコルテポーズ（大谷翔平）

8位 江戸走り（大場克則）

9位 かめはめ波（ノラ・ライルズ）

10位 おもちポーズ（なにわ男子 長尾謙杜）

「流行ポーズ大賞」はネットやSNS上の発達に伴い、その年に流行したポーズや動作を記録しておきたいという思いから15年に創設。過去にはラグビー日本代表FB五郎丸歩の「五郎丸ポーズ（ルーティン）」、TT兄弟の「TTポーズ」、大谷翔平投手の「キケポーズ」、ラーズ・ヌートバー外野手の「ペッパーミル・パフォーマンス」などが大賞を受賞している。