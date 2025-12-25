飯豊まりえの2025年を表す漢字は“充”、その心は？
株式会社ジェーシービーは、12月25日（木）に都内で「JCB マジカル クリスマス 2026発表会」を開催。会場には俳優でモデルの飯豊まりえが登壇し、東京ディズニーランド®やクリスマス、さらには2025年の思い出などについて語った。
「JCB マジカル クリスマス 2026」とは、2026年のクリスマスシーズンに東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®を特別に楽しめる貸切イベントで、JCB カード会員のみ参加可能。参加登録したJCBマークがついたカードの利用金額１万円（税込）ごとに１口応募でき、抽選で合計13,000名を貸切イベントに招待。なお、キャンペーン実施期間は2026年６月15日（月）までとなっている。
この日、クリスマス色全開の真っ赤な衣装で登場した飯豊。「JCB マジカル クリスマス 2026」のことは以前から知っていたそうで「当たった人たちは１年を締めくくる最高のイベントになりますよね」と羨ましがりつつ、もしも自分が当たった場合は「４人コースで友人とワイワイしたいなと思います！」とキッパリ。
千葉県出身の飯豊は子どもの頃から東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー® によく行っていたそうで「ディズニーと一緒に大人になった」、「家族との思い出の写真のほとんどがディズニーで過ごした時のもので、学生時代は友人と行ったり、青春の思い出もあったり、クリスマスの時期ももちろん行ったことがあります」とかけがえのない場所であることを明かす。
ちなみに一番の思い出は父親と２人きりで行った東京ディズニーシー®で「（当時）小学生だったんですけど、アクセサリーを父にプレゼントしてもらったんですよ。それがすごく印象に残っています。しかもその時もちょうどクリスマスの時期でした」と振り返る。
そして、クリスマスの思い出も回顧。「友人たちとクリスマスケーキを作ったことがあります。印象に残っているのがチョコレートバナナタルトで、生地から作ったので時間がかかったんですけどすごく楽しくて」と懐かしそうに語る。なお、今年のクリスマスはイヴは舞台で青森にいたそうで、そこで共演者たちと乾杯し、クリスマス当日はケーキやチキンを食べてゆっくりする予定だとか。
今回、「JCB マジカル クリスマス 2026」にちなんで今年“マジカル”だったことを聞いてみると、飯豊は「会いたかった人に再会できたこと」と返答。一緒に仕事をして仲良くなり、連絡先を交換したもののなかなか連絡できずにいたところ、その人に道で偶然再会したことがあったとか。さらには10代、20代前半の頃の友人に会う機会も多かったそうで「今年は“再会マジカル”があった年でした！」と笑顔で話していた。
また、この時期恒例の企画も。2025年を表す漢字１文字を聞かれた飯豊が挙げたのは“充”。「初めての現場を多く経験させていただいて、そこで出会った方や感じたことがたくさん自分の中に積み重なっていった１年だったと思います」、さらには「プライベートでも習い事を５つぐらい始めたんですよ。ちょっとお休みの時間もあったので新しいことに挑戦して、未来に向けてワクワクするようなことを見つけられた感覚がありました」とも。
習い事は着物の着付けやアロマ、英語、その他にも友人の西野七瀬と一緒に“デッサン”を始めたそうで「２人でいつか個展ができたらいいなって夢を膨らませながら習ってます」とのこと。
その後、発表会の終盤には特別ゲストのサンタクロースが登場し、飯豊と一緒にクリスマスツリーを点灯。
そして、2026年１月５日に28歳の誕生日を迎える飯豊に向けてのサプライズも。サンタクロースがクリスマス仕様の誕生日ケーキをプレゼントすると「一番早い誕生日をお祝いしていただきました！ ありがとうございます」と飯豊は大喜び。「心がときめくことを大事にして過ごしていきたいと思いますね。新しいことにもたくさん積極的にチャレンジしていく年にしたいと思います！」と一足早く抱負を語っていた。
