セーラー万年筆は、「ケセラ ボールペン」を来年2月21日から全国のセーラー万年筆製品取扱販売店で発売する。

文具メーカー3社（プラス、ぺんてる、セーラー万年筆）共同開発のインク「Que Sera」を搭載した、これまでにない“はがして消せる”ボールペン。例えば手帳や日記、子どもの連絡帳など、間違えても専用の消し具できちんと消して書き直せるから、書くことがもっと自由に楽しくなる。新発想のインクが実現した、新しいスタイルのボールペンとなっている。



「ケセラ ボールペン」

大粒子・低粘度の「顔料インク」。今までにはなかった新発想の「はがして消す」という消去法。物理的に消せるので温度など環境の変化に影響されずに「安定した記録」が可能となっている。

0.8mmボールでインク出が良く、なめらかな書きごこち、耐水性・耐光性のある水性顔料インクで水に強く、濃くてきれいな発色とのこと。はがさない限りは書いた文字が消えることはないので、長く残したい書き物にも優れているボールペンとなっている。

［小売価格］

ケセラボールペン：330円

ケセラボールペン 替芯：165円

（すべて税込）

［発売日］2026年2月21日（土）

セーラー万年筆＝https://sailor.co.jp