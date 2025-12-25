東京のお台場にある『イマーシブ・フォート東京』が、2026年2月28日をもって営業を終了することが25日、公式サイトなどで発表されました。

『イマーシブ・フォート東京』は、ヴィーナスフォート跡地に2024年3月1日にオープン。イマーシブとは“没入”のことで、アトラクションを見て楽しむだけでなく客がその世界に入り込み、物語の“登場人物の1人”として参加できるテーマパークとして注目されました。

■運営会社が“営業終了”決断の背景を説明

公式サイトでは、「この度、イマーシブ・フォート東京は、2026年2月28日（土）をもちまして、グランドフィナーレを迎えることになりました」と報告。

続けて、「これまでの道のりを支え、作品に命を吹き込んでくれたのは、他でもないゲストの皆様です。作品に積極的に参加し、時に笑い、時に涙しながら、一期一会のエンターテイメントを共に創り上げてくださった皆様の存在は、我々キャスト・スタッフの揺るぎないエネルギーとなりました。心より感謝申し上げます」とコメントしました。

また、運営する株式会社刀の公式サイトでも営業を終了することが発表されました。

その理由について、「当初の事業計画では大人数を対象に広い施設面積を要する『ライトな体験』が大半を占めると想定しておりましたが、実際は人数を限定した『ディープな体験』に需要が強く偏ることがわかり、開業2年目にディープ体験中心への業態変更を実施しました。それにより学び得た最適な事業モデルに照らし、本施設規模が過大であると判断し、営業を終了する決断に至りました」と説明しています。

そして、代表取締役CEOの森岡毅さんもコメントを発表し、「刀は『イマーシブ・フォート東京』を通じ、世界に先駆けたイマーシブ・エンターテイメントのより大規模な事業モデルに挑戦してまいりましたが、このたび、本施設の営業を事業期間を繰り上げて終了する苦渋の決断をいたしました」と明かしました。

「未踏の領域に挑む中で、多くの熱狂的な体験を生み出し、貴重な知見を得られた一方で、財務面を含め当初計画との大きな乖離（かいり）が生じた事実は、経営者として重く、真摯（しんし）に受け止めております。御支援くださった方々に心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。