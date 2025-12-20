「GA文庫20周年チャンネル」がABEMAに開設！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、文庫レーベル「GAレーベル」の創刊20周年を記念し「GA文庫20周年チャンネル」を2026年１月１日（木）午前０時より期間限定で開設。また１月４日（日）開催のWEBイベント『GA FES 2026 〜GA 20TH ANNIVERSARY〜』（以下『GA FES 2026』）の「ABEMA」独占無料放送やGAレーベル関連22作品の無料一挙放送も実施する。
「GAレーベル」は、2026年１月に創刊20周年を迎えるSBクリエイティブが展開するライトノベル系レーベル。2006年１月のGA文庫の創刊からスタートし、2016年にエンタテインメントノベルレーベル「GAノベル」、2021年よりコミックレーベル「GAコミック」も始動。幅広いジャンルの作品を展開し、多くの人気作を生み出している。
このたび「GAレーベル」創刊20周年を記念し開設が決定した「GA文庫20周年チャンネル」では、豪華キャストが集結するWEBイベント『GA FES 2026』を2026年１月４日（日）午後５時より「ABEMA」独占無料放送。本イベントでは総合MC に春日さくら、伊駒ゆりえ、橘 杏咲を迎え、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』『魔女の旅々』などの人気作シリーズから、2026年放送の新作アニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』まで全７作品の特別ステージに加え、GAレーベルの最新情報をお届けする「GA レーベルステージ」を実施。各作品より豪華声優陣総勢15名以上が出演し、キャストトークから初解禁情報まで盛りだくさんの内容でお届けする。
またGAレーベル原作アニメ22作品の無料一挙放送も決定。『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』全シリーズをはじめ、『這いよれ！ニャル子さん』『ゴブリンスレイヤー』など22作品を１月１日（木）午前０時から１月18日（日）まで18日間毎日無料一挙放送する。
(C)SB Creative Corp. ALL rights reserved.
このたび「GAレーベル」創刊20周年を記念し開設が決定した「GA文庫20周年チャンネル」では、豪華キャストが集結するWEBイベント『GA FES 2026』を2026年１月４日（日）午後５時より「ABEMA」独占無料放送。本イベントでは総合MC に春日さくら、伊駒ゆりえ、橘 杏咲を迎え、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』『魔女の旅々』などの人気作シリーズから、2026年放送の新作アニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』まで全７作品の特別ステージに加え、GAレーベルの最新情報をお届けする「GA レーベルステージ」を実施。各作品より豪華声優陣総勢15名以上が出演し、キャストトークから初解禁情報まで盛りだくさんの内容でお届けする。
またGAレーベル原作アニメ22作品の無料一挙放送も決定。『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』全シリーズをはじめ、『這いよれ！ニャル子さん』『ゴブリンスレイヤー』など22作品を１月１日（木）午前０時から１月18日（日）まで18日間毎日無料一挙放送する。
(C)SB Creative Corp. ALL rights reserved.