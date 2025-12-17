声優の天城サリー、手術→療養で1ヶ月間活動休止「以前より扁桃炎の症状が見られ」
声優の天城サリーが、扁桃炎の症状を受け、手術することを発表した。12月24日より約1ヶ月間、療養のため活動を休止する。
【写真】初々しい！22／7デビュー当時の天城サリー
所属グループ「22／7」の公式サイトでは「このたび天城サリーは、以前より扁桃炎の症状が見られ、治療を続けておりましたが、今後の声優・歌手活動を鑑み、医師と相談の結果、手術をすることとなりました」と報告。
「それに伴い、12月24日より約1か月間、療養のため活動をお休みさせていただきます」と説明した。
「なお、仕事復帰の時期につきましては、快復の経過をみて前後する可能性がございますので、改めてご報告させていただきます。ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。今後とも22/7、そして天城サリーへの変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と伝えた。
天城は、デジタル声優アイドルグループ22／7のメンバーの1人で、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』ヒメナ・バルデス役、『ゲーセン少女と異文化交流』リリー・ベイカー役などで知られている。
