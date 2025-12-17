50代、髪の「ひとつ結び」が老けて見える人とあか抜けて見える人の違い。たった1分でひっつめ感ゼロ
簡単なヘアアレンジと言えば「ひとつ結び」ですが、ただ結んだだけで全然おしゃれに見えないことも。そこで、女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんに、おしゃれに若々しく見える「ひとつ結び」のコツを教えてもらいました。イベント時季が増えるこの時季にぴったりなひとつ結びを、50代の読者をモデルに紹介します。
ひとつ結びがちょっとの工夫でおしゃれに見えるコツ
さとゆみ：前回の「年末美容院の予約方法」のアドバイスがあったおかげで、うまく予約がとれました！
八木ちゃん：それはよかったです。年末年始はイベントも多いですし、髪が整っているとうれしいですよね。
さとゆみ：そう。年末年始って忘年会やら新年会やら、いろいろありますよね。
アレンジというほど大げさじゃなくても、ちょっとだけおしゃれになる方法ってあったりします？
八木ちゃん：多くの人がやるひとつ結びを、簡単にあか抜けさせる方法をご紹介しましょうか。
さとゆみ：そういうの、待ってました。
八木ちゃん：たとえば、このひとつ結び。
さとゆみ：こちらはよく見るタイプのひとつ結びですよね。
八木ちゃん：はい。こんなふうに顔まわりの毛も全部まとめてしまうと「ひっつめ」っぽくなってしまって、実際よりも老けて見えやすかったり、地味に見えたりするんですよね。
さとゆみ：なるほど。
八木ちゃん：それを、ちょっと変えるだけで、こんなふうになります。
さとゆみ：うわ、全然違う！
八木ちゃん：そうですよね。顔まわりに髪を残して結んだのですが、それだけでもだいぶ印象が変わりますよね。
若々しく見えるコツは「後頭部のボリューム」
八木ちゃん：さらに、後頭部にもボリュームを出しました。
さとゆみ：うわあ、横顔だとさらに違いがありますね。若々しく見える。
八木ちゃん：ポイントは、結んだあとに後頭部を引き出すことです。
さとゆみ：これまでも何度かお伝えしてきているテクニックですけれど、このひと手間で差がつきますよね。
前髪の毛先を巻くだけでぐっと華やかに
八木ちゃん：もうひとつ、おしゃれに見える方法として、前髪を斜めに流す方法もおすすめです。
さとゆみ：これも、上品で、しかもぱっと華やかさが出ていいですね。
八木ちゃん：ヘアアイロンで前髪を巻いておくと、華やかに見えるんです。
さとゆみ：凝ったアレンジじゃなくても、これだけで変化を出せるなら、いいですねー。
八木ちゃん：1、2分でできることばかりなので、ぜひやってみてくださいね。