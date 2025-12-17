簡単なヘアアレンジと言えば「ひとつ結び」ですが、ただ結んだだけで全然おしゃれに見えないことも。そこで、女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんに、おしゃれに若々しく見える「ひとつ結び」のコツを教えてもらいました。イベント時季が増えるこの時季にぴったりなひとつ結びを、50代の読者をモデルに紹介します。

ひとつ結びがちょっとの工夫でおしゃれに見えるコツ

さとゆみ：前回の「年末美容院の予約方法」のアドバイスがあったおかげで、うまく予約がとれました！

【比較写真】横顔の美人度が全然違う！

八木ちゃん：それはよかったです。年末年始はイベントも多いですし、髪が整っているとうれしいですよね。

さとゆみ：そう。年末年始って忘年会やら新年会やら、いろいろありますよね。

アレンジというほど大げさじゃなくても、ちょっとだけおしゃれになる方法ってあったりします？

八木ちゃん：多くの人がやるひとつ結びを、簡単にあか抜けさせる方法をご紹介しましょうか。

さとゆみ：そういうの、待ってました。

八木ちゃん：たとえば、このひとつ結び。

さとゆみ：こちらはよく見るタイプのひとつ結びですよね。

八木ちゃん：はい。こんなふうに顔まわりの毛も全部まとめてしまうと「ひっつめ」っぽくなってしまって、実際よりも老けて見えやすかったり、地味に見えたりするんですよね。

さとゆみ：なるほど。

八木ちゃん：それを、ちょっと変えるだけで、こんなふうになります。

さとゆみ：うわ、全然違う！

八木ちゃん：そうですよね。顔まわりに髪を残して結んだのですが、それだけでもだいぶ印象が変わりますよね。

若々しく見えるコツは「後頭部のボリューム」

八木ちゃん：さらに、後頭部にもボリュームを出しました。

さとゆみ：うわあ、横顔だとさらに違いがありますね。若々しく見える。

八木ちゃん：ポイントは、結んだあとに後頭部を引き出すことです。

さとゆみ：これまでも何度かお伝えしてきているテクニックですけれど、このひと手間で差がつきますよね。

前髪の毛先を巻くだけでぐっと華やかに

八木ちゃん：もうひとつ、おしゃれに見える方法として、前髪を斜めに流す方法もおすすめです。

さとゆみ：これも、上品で、しかもぱっと華やかさが出ていいですね。

八木ちゃん：ヘアアイロンで前髪を巻いておくと、華やかに見えるんです。

さとゆみ：凝ったアレンジじゃなくても、これだけで変化を出せるなら、いいですねー。

八木ちゃん：1、2分でできることばかりなので、ぜひやってみてくださいね。