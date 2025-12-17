渡辺美奈代、次男リクエストで“冬の定番”手作り
歌手でタレントの渡辺美奈代が14日、オフィシャルブログを更新。タレントで次男・矢島名月からのリクエストをきっかけに作った“冬の定番メニュー”や電子レンジで手軽に作る副菜を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は『名月から今年は？』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「昨夜、名月から今年は白菜と柚子の浅漬け作らないの？と言われたので」と切り出し、 次男のひと言をきっかけに浅漬け作りをスタートしたことを報告。「早速 お夕飯に間に合うかなぁ〜」と手際よく準備を進める様子を写真とともに伝えた。
続いて更新した「レンチン」では「レンチンで もやし君の好きな 春菊のナムル」と電子レンジを使った手軽な副菜作りを紹介した。
さらに「出来上がり」と題した投稿では、白菜と柚子の浅漬けが完成したことを報告。刻んだ白菜に爽やかな柚子の香りが広がる冬らしい一品を披露し、夕食の食卓に並んだ様子を公開した。
これらの投稿にファンから「なづくんの リクエストに即応える 美奈代ちゃん素敵」「春菊のナムル！とっても…美味しそう」「とっても綺麗な盛りつけ…素敵」「いつも・・・偉いなーーー感動です！！！」「なづくん ニッコリ」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続いて更新した「レンチン」では「レンチンで もやし君の好きな 春菊のナムル」と電子レンジを使った手軽な副菜作りを紹介した。
さらに「出来上がり」と題した投稿では、白菜と柚子の浅漬けが完成したことを報告。刻んだ白菜に爽やかな柚子の香りが広がる冬らしい一品を披露し、夕食の食卓に並んだ様子を公開した。
これらの投稿にファンから「なづくんの リクエストに即応える 美奈代ちゃん素敵」「春菊のナムル！とっても…美味しそう」「とっても綺麗な盛りつけ…素敵」「いつも・・・偉いなーーー感動です！！！」「なづくん ニッコリ」などの声が寄せられている。