俳優・アーティストののんが14日、オフィシャルブログを更新。ファンクラブ「NON KNOCK」限定で開催したクリスマスライブで披露した“キラキラ”衣装のオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。



この日、のんは『駆けつけて』と題してブログを更新すると「のんFC『NON KNOCK』限定のクリスマスライブ。今年もありがとう！」とファンへ感謝の言葉を伝えた。



身体にフィットしながらも柔らかな質感で、全身に繊細な輝きをまとったシルバー系のセットアップに、厚底のブーツを合わせたクールさと可憐さを併せ持つ ステージ衣装姿を披露。しゃがみ込んで視線をまっすぐ向けるカットや腕をクロスさせた静かな佇まい、強さを感じさせる立ち姿など、凛とした眼差しから、ふっと力の抜けた柔らかな表情まで、のんらしい“振り幅”が感じられるライブオフショットとなっている。



「#毎日がクリスマス」というハッシュタグが添えられた今回の投稿にファンから「美しい」「銀河系すべてを纏ったようなエーテルボディ…？アストラルボディ？ プレアデス星人のような」「光る衣装似合う」「いつもかっこいい！」「ギンギラギンをさりげなく着こなすのんさん、さすが」「色気が半端ない」「スッキリシルエットが1990年から2000年の頃の雰囲気もまとってシアー若干カッコよすぎ」「ヒーローだ！」「キラキラピカピカの衣装最高」「キラキラ衣装のエイリアンみたいでした(笑)」「ミラーボールのん」「素敵なクリスマスプレゼント、ありがとう！」「可愛くてカッコよくて最高」など称賛の声が相次いでいる。