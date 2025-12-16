「血縁を超えて息子を有望株に育てた“本物のパパ”」韓国メディアが絶賛したダルビッシュ有の父性愛

一見するとごく普通の選手だ。身長は6フィート（約182.8cm）で、体重は180ポンド（約81.6kg）。抜群の体格というわけではない。球速も鳥肌が立つほどではない。スカウティングリポートには最速91マイル（約146.5km）と記されている。

【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式

それでも、すでに大学進学が決まっている。カリフォルニア大学サンディエゴ校への入学が決まった。アメリカでは新学年が夏（9月）に始まる。つまり、かなり早い段階で合格通知を受け取ったことになる。

同校のディヴィジョン1に所属するトリトンズのエリック・ニューマン監督は、「彼は鋭さと特別な集中力を持っている。変化球も悪くないし、何より野球に対する知能が非常に高い。私たちのプログラムの中で成長していく姿を見るのが楽しみだ。十分な可能性を秘めている」と期待感を示した。

「ダルビッシュの格別な父性愛」

もう1人のコメントもある。実際にプレーを直接見た人物の言葉だ。彼は「ピッチング自体は良かった。ヒットも打った。どこも痛いところがなく思い切りプレーしているところが見られて嬉しかった」と語った。現役メジャーリーガーによるやや甘め（？）の観戦記だ。

その人物は、同じサンディエゴに住んでいる。しかも、同じ家で暮らしている。父・ダルビッシュ有（39）の温かい評価だった。

評価された選手はダルビッシュ有の息子である。名前はダルビッシュ・ショウエイ。トリトンズが加入決定を先に伝え、その後、現地記者がこのニュースをSNSに投稿したことで話題となった。韓国メディア『OSEN』も「一滴の血も混じっていない息子を有望株に育て上げた“本物のパパ”ダルビッシュの格別な父性愛」と題し、ダルビッシュ親子に注目している。

ダルビッシュはよく知られた子だくさんの父親だ。子どもは7人いる。前妻との間に2人の息子をもうけ、現在の妻との間では4男1女を育てている。ショウエイは、この4男1女の中の長男だ。

ただし、1つ異なる点がある。生物学的な父親はダルビッシュではない。妻・聖子が前夫との間にもうけた息子である。再婚によって、新しい家族になったというわけだ。

少し複雑かもしれないので、整理するとこうなる。ダルビッシュの最初の結婚は21歳（2007年）で、妻はタレントの紗栄子。4年間で2人の息子が誕生した。そして、2度目の結婚は30歳（2016年）。妻はレスリング世界選手権4度優勝の山本聖子で、4男1女がいる。

ショウエイの実父もまたアスリートだった。ハンドボール日本代表の主将を務めた永島英明だ。ショウエイが5歳のときに離婚し、その後は母と暮らしてきた。そして、新たな父としてダルビッシュと出会った。

ダルビッシュには、ショウエイと年齢が近い息子がもう1人いる。前妻との間に生まれた道休蓮（どうきゅう・れん）だ。

「道休」いう姓は、母親の姓を名乗っている。彼はファッションモデルとして活動しており、今年1月に雑誌の表紙モデルとしてデビューした。2月には、イタリア・ミラノで開かれたファッションウィークにも姿を見せた。

公式には家族関係を明かしてはいないが、ファンが気づいた。道休蓮のSNSフォロワー約5万人の中に、ダルビッシュと紗栄子のアカウントがあったのだ。2人は、変わらず息子を応援していた。

何よりも印象的なのは、ダルビッシュの「父親としての姿」だ。

家族構成は、見方によっては非常に複雑だ。前妻が育てている息子が2人いる。一緒に暮らす長男とは血のつながりがない。それでも、彼らを阻む障害はない。その関係は温かく、非常に和やかなものだ。

昨年10月のことだ。サンディエゴの自宅に「家族全員」が集まった。前妻との息子2人を招いたのだ。もちろん、現在の妻と4男1女も一緒だった。つまり、7人の子どもたちが同じ屋根の下で過ごしたということになる。1日や2日ではない。1週間にわたる、にぎやかな同居生活だった。

彼はその様子を自身のSNSで公開し、次のように記した。

「少し前ですが前妻との息子2人がサンディエゴに遊びに来ました。1週間ほど家に泊まり、現在の妻との4人の息子、1人の娘とも初日から別れ際まで遊び、たくさんの思い出ができました。本当に幸せな1週間でした」

投稿には1枚の画像が添えられていた。7人の子どもたちのシルエットが描かれたパーカーだ。現在の妻が作ってくれたという。

「一生の宝物です」。父として、そして夫としての誇りがにじむ一言だった。

（記事提供＝OSEN）