平野ノラ、“パイセンママ”中村仁美とロケ＆育児情報交換
お笑いタレントの平野ノラが13日、オフィシャルブログを更新。フリーアナウンサーの中村仁美とロケを行ったことを報告し、ママ同士ならではの交流や和やかな現場の様子をつづった。
この日、平野は『ロケ』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「やっぴー！」とノラ節全開で書き出し「いつもあたたかいコメントありがとうございます」とファンへの感謝を伝えた。
続けて「中村仁美さんとロケでした」と明かし「私の年もお子さんの年もひとつ違いで、パイセンママなので色々と情報交換！助かります」と中村との共通点に触れながら育児トークに花を咲かせたことを報告した。
「ってか、姿勢悪過ぎー」と自身にツッコミを入れながら、ロケの合間にスマートフォンを見て笑い合うリラックスした様子や屋外で並んでピースサインを決める２ショット、 夕暮れ時にライトアップされた東京タワーの写真を公開した。
最後は「バブリーな週末を☆」と平野らしいポジティブなメッセージで、ブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年３月に長女を出産している。
この日、平野は『ロケ』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「やっぴー！」とノラ節全開で書き出し「いつもあたたかいコメントありがとうございます」とファンへの感謝を伝えた。
続けて「中村仁美さんとロケでした」と明かし「私の年もお子さんの年もひとつ違いで、パイセンママなので色々と情報交換！助かります」と中村との共通点に触れながら育児トークに花を咲かせたことを報告した。
最後は「バブリーな週末を☆」と平野らしいポジティブなメッセージで、ブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年３月に長女を出産している。