¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°Ü½»¤Ç¶âÍ»»ñ»º¤¬¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â£´¡¢£µÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬£±£±Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÀôË¼Êæ¤Î¾ðÇ®¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¶âÍ»»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤ÆÂçÂÎ¡¢³°¹ñÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ë¥«¥ó¤È¤«£Ó£Ð£µ£°£°¤È¤«¤Ç¡£¾¡¼ê¤Ë¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°Ü½»¤·¤¿Ìó£±£°Ç¯Á°¤Ï£±¥æ¡¼¥í£±£²£°±ßÂæ¡£¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Öº££±£¸£°±ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»þ¤ËÂçÂÎ¡¢»ñ»º¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£±£°Ç¯´Ö¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â£µ£°¡óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶ä¹Ô¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÍø»Ò¤¬£²¡ó¤È¤«ÉÕ¤¯¤·¡¢Çã¤Ã¤¿³ô¤È¤«£³ÇÜ¤Ê¤Ã¤¿¡££³ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ÙÂØ¤Ç¤â£µ£°¡óÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£²¿¤Ë¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â£´¡¢£µÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯·Êµ¤¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤ÈÊª²Á¤á¤Ã¤Á¤ã°Â¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥é¥ó¥Á£±£°£°£°±ß°Ê²¼¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤á¤º¤é¤·¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤À¤È¤ªÊÛÅö£´£°£°±ß¡¢£³£°£°±ß¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¹¥²¥§¹ñ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£