「くら寿司トーナメント」で大会会長を務めたアレックス・ラミレス氏

元NPB監督も野球人口の減少に危機感を抱いている。全国1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025 第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は7日、東京・神宮球場でファイナルトーナメントの準決勝と決勝が行われた。

決勝戦は東北第一代表の常磐軟式野球スポーツ少年団（福島）が、名古屋ドジャース（愛知）を4-3で撃破。5年ぶり2度目の出場で初優勝を果たした。表彰式には大会会長で元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏も登場。奮闘した選手たちにメダル授与などを行った。

サービス精神が旺盛なラミレス氏らしく、表彰式後は準決勝に残った各チームと記念撮影。保護者や関係者らとの写真にも、時には「ゲッツ！」など現役時代のパフォーマンスを交えながら笑顔で次々と納まり、絶え間なく続いたサインの要求にも気軽に応じ続けた。少しでも野球人気の上昇に貢献したい――。そんな思いが透けて見える光景だった。

「いろいろなメディアでも言われていますけど、野球人口は激減しています。野球の人気自体も下がっている。僕自身、野球というスポーツの中で育ちました。野球は素晴らしいスポーツ。より社会的な取り組みとして、野球をもっと好きになってもらうことが大切です。もっと野球ができる環境を整えるべきです。野球に接する機会を、もっと増やしていく必要があると思います」

自身も「ラミちゃんCUP」を開催「野球に恩返しをしていく」

ラミレス氏自身も2021年から小学4年生以下の選手が参加できる「ラミちゃんCUP」を横浜市内で開催。5回目を迎えた今年は9〜11月にかけて開催された。横浜を中心に17チーム、293人が参加。「私自身も野球でよくしていただいて、大会もできるようになった。野球に恩返しをしていく。こういうことは続けていきたい」と力を込めた。

今大会については「凄く大きな大会で、野球をやっている少年少女たちの目標、モチベーションになっていると思う」と評価。「みんなが目標にしている大会に携わることができて、非常に光栄に思っています」と続けた。

日本で最初に所属した球団であるヤクルトの本拠地・神宮球場での大会。将来有望な子どもたちの躍動を目の当たりにし、「きょう、この神宮球場でプレーした子どもたちの中の何人かは、数年後にNPBでプレーするかもしれません。そういった選手がプレーしたのを見たのはうれしい。そういう選手が出てくることをとても楽しみにしています」と期待する。

願っているのは野球界のさらなる発展。「少年野球を含めたサポートは、もちろん続けていきます」。まず、必要なのは少年野球の充実。そのための尽力は惜しまない覚悟である。（尾辻剛 / Go Otsuji）