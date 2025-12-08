¥Ý¥ë¥·¥§¤Ç¥É·³ËÜµòÃÏ¤Ø¡Ä217²¯±ß¥¹¥¿¡¼¤Îµ®½Å¤Ê°ìËë¡¡ÉñÂæÎ¢¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡ÈÉã¤Î´é¡É
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ãÆ®¤«¤éÁá1¤«·î¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·ÏÃ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤Ï44Ê¬43ÉÃ¤Ë¤Î¤Ü¤ëÂçºî¤Ç¡¢Âè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿·ãÆ®¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ê¤É¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«»Ï10Ê¬º¢¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÀïÁ°¤Î¥Ê¥¤¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£Å¨ÃÏ¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¥¹¥ß¥¹¤Ï¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç²ÈÂ²¤È¤Î¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¼¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡Ê¤Î°§»¢¤ò¡Ë¤Ç¤¤ë¤«¤¤¡©¡¡¥Ï¥°¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ê¡¢¥¹¥ß¥¹¤Ï¡ÖWhat!? what!?¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖI love you¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¥¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤â¡ÖI love you¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ¤Î½ÐÈ¯¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£ºÊ¥«¡¼¥é¤µ¤ó¡¢¼¡½÷¥ì¥¤¥È¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¥¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾ìÌÌ¤Ï¥¹¥ß¥¹¤¬°¦¼Ö¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£¥¹¥ß¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î1¡Á2Àï¤ò¡ÖÅ¨ÂÐ¿´¤à¤½Ð¤·¤Î´Ä¶¤Ç¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ï¤¹¤´¤¯Áû¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Âè2Àï¤Ï»³ËÜÍ³¿¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢½é²ó¤ËÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà¡ÊÂè2ÀïÀèÈ¯¤Î»³ËÜ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Í¡£¼¡¤Î8²ó¤ÇÈà¤¬Í×¤·¤¿µå¿ô¤Ï70µå¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ï¡¹¤ÈÇ÷¤ëÂè3Àï¡£¥¹¥ß¥¹¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ë2¾¡1ÇÔ¤ËËÍ¤é¤Ï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡£º£Ìë¤Ï·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Âè3Àï¤Ï±äÄ¹18²ó¡¢6»þ´Ö39Ê¬¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë