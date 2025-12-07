´û¤Ë³ÎÄê¤·¤¿1.5²¯±ß¡¡¥É·³¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÂ¨·è¤Ç¤·¤¿¡×¡ÄÌÂ¤ï¤ÌÂçÃ«¥«¡¼¥É¤ÎÇäµÑ
¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«¡¼¥É¤¬1.5²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«¡¼¥É¤¬ÊÆ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖFanatics Collect¡×¤Ç100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5500Ëü±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥ª¥Õ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Û¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥Ö¡×¤ËÊÆ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖFanatics Collect¡×Éû¼ÒÄ¹¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥ì¥Í¥¤¥ó»á¤¬½Ð±é¡£¥«¡¼¥É½ÐÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö2025 Topps Chrome MVP Award Gold MLB Logoman Shohei Ohtani PATCH AUTO 1/1¡×¡£ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¤«¤é¡È¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥í¥´¥Þ¥ó¡É¤Î¶â¿§¥Ñ¥Ã¥¸¤¬¤Ä¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥í¥´¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«¡¼¥É¤¬¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Î¸áÁ°8»þ¤ÎÃÊ³¬¤ÇÆþ»¥¿ô¤Ï45¡¢Íî»¥²Á³Ê¤Ï100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5500Ëü±ß¡Ë¤ÎÂçÂæ¤òÅþÃ£¤·¤¿¡£Æþ»¥±äÄ¹³«»Ï»þ´Ö¤Ï18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Î¸áÁ°11»þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À2½µ´Ö¶á¤¯´ü¸Â¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾×·â¤Î²Á³Ê¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼ÒÉû¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï1Ëç¤·¤«È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¦¥í¥´¥Ñ¥Ã¥ÁÆþ¤ê¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎMVPÁª¼ê¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¡¢¿·¿Í²¦¤·¤«ÃåÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¶â¿§¤Î¥í¥´¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤«¤é¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»î¹ç¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤«¤é¥í¥´¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ß¥Í¥½¥¿ºß½»¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÈà¤é¤ÏÂ¨·è¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²ÈÂ²Â·¤Ã¤ÆÂç¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÐÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂ¨·è¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤Ã¤Æ¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡Ê°ú¤Åö¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡ËÂÎ¸³¤ÎÊý¤¬¡Ê°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶â³Û¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÂçÃ«¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ä¥°¥Ã¥º¤Ï¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µå³¦¤Î´é¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Éû¼ýÆþ¤À¤±¤Ç1²¯¥É¥ë¡ÊÌó150²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ò²Ô¤°ÂçÃ«¤æ¤¨¤Î¡È°Û¾ï¸½¾Ý¡É¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë