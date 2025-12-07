¥Ù¥Ã¥ÄÊü½Ð¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡È°Ì´¡É¡¡ÌÀ°ÅÊ¬¤±¤¿567²¯±ß¡ÄºÝÎ©¤Ä¥É·³¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤Î°ã¤¤
2020Ç¯2·î¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï°ÜÀÒ¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì
¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¸À¤¨¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë»Ë¾åºÇ°¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¥È¥Ã¥×30¡×¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¡£8°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡×¤òÃ£À®¡£À¤³¦°ì¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢FA¤¬Ç÷¤ëÃæ¤ÇµåÃÄ¤Ï2020Ç¯2·î¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥ë¥É¥¥¡¼¥´³°Ìî¼ê¡¢¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥ºÆâÌî¼ê¡¢¥³¥Ê¡¼¡¦¥¦¥©¥óÊá¼ê¤È¤¤¤¦ÍË¾³ô¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢Åö»þ¡ÈÉÔÎÉºÄ¸¢²½¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥×¥é¥¤¥¹Åê¼ê¤È¶¦¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ØÊü½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î·ë²Ì¤ÏÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤ËÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤·¤Æ2024¡¦2025Ç¯¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¤Þ¤µ¤Ë±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ê¤·¡¢ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ò3ÅÙ¤È¸·¤·¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¼Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡¡Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¼Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¡Ö¥Ù¥Ã¥ÄÊü½Ð¤Ï¡Ø¾Íè¤ÎÌÌÅÝ¤´¤È¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡Ù¡×¤È¸ì¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿³Û¤ÎìÔÂôÀÇÉéÃ´¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉÔÎÉ·ÀÌó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµåÃÄ¾åÁØÉô¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤Ë12Ç¯Áí³Û3²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó567²¯±ß¡Ë¤Ç±äÄ¹·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥à¡¦¥ï¡¼¥Ê¡¼²ñÄ¹¤Ï12Ç¯·ÀÌó¤ÏÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¸Â³¦¤äÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡×¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²ÄÇ½À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Èà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë1¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïí´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯12Ç¯3²¯6500Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ÇÈà¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡×¡£
¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï2020Ç¯¤ÎÈà¤È¤Î·ÀÌó¤Ç¥³¥¹¥È¡Ê¤È¥ê¥¹¥¯¡Ë¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¼þ°Ï¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¼êÊü¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç3ÅÙ¤Î±É´§¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÇÆ¸¢¤òÁÀ¤¦»Ñ¤ò¡¢¤¿¤ÀËµ´Ñ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤ÎÂÐÈæ¤òµó¤²¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î°ÜÀÒ¤ò8°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1°Ì¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬ºâÀ¯Æñ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÊü½Ð¤·¤¿¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë