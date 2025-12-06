最新のスーパーでのコメの平均価格は5キロ4335円と過去最高を更新しました。コメ高騰が続き「コメ離れ」が懸念されていますが、コメ卸最大手の社長は「かなり暴落する可能性がある」との見方を示しています。あるスーパーでは値下がりの兆しともとれる動きが出ていました。

【写真を見る】埼玉のスーパー 特売予定の新潟産コシヒカリ

コメ価格が最高値更新「お客さんがコメを求めなくなった」

最新のスーパーでのコメの平均価格が5キロ4335円と前の週より23円上がり、過去最高値を更新しました。

スーパーの客（6人家族）

「家族多いんで、10キロとかじゃ足らないんで、たまにパスタ。でも麺は絶対入れてます。パスタより、うどんとかラーメンとかのほうが多いですけど」

スーパーの客（5人家族）

「野菜が安かったら野菜でかさましみたいな」

コメ高騰が続き“おコメ離れ”も懸念されていますが、実際に影響は出ているのでしょうか？

新鮮市場 東本郷店 飯田智成店長

「お客さんもお米を求めなってきたのかなと。チルド麺、うどん、ラーメン、蕎麦とかは、夏ぐらいからすごく伸びていますね」

ブランド米が売れず、最近は卸業者からの仕入れ値も下がってきていると言います。

新鮮市場 東本郷店 飯田智成店長

「（卸業者から）新潟コシヒカリを特売して下さいときたので、来週とかは新潟コシヒカリを週末に2週連続で特売する予定」

買い控えで“暴落”可能性も？

コメ価格に変化の兆しでしょうか。先日、新潟で開かれたJAや生産者が参加した会合で、コメ卸最大手の社長もコメ価格に言及しました。

神明ホールディングス 藤尾益雄社長（2日）

「多分6月末の民間在庫、多分これが過去にないくらい最大になると思うんですよ。どこまで暴落するかはわからないんですけど、かなり暴落する可能性があると思っております」

買い控えを解消するには5キロ3500円が適正だと藤尾社長は言います。

“おこめ券”配布しない自治体も

現場からコメ“暴落”のリスクが指摘される中、政府は「おこめ券」を推奨しています。



しかし、大阪府交野市は「おこめ券」を配布しないことを決めました。

大阪・交野市 山本景市長

「農林水産省の顔色見たりとか、農林水産大臣の顔色を見て判断するというのは、私はこのケースではよくないと。市長としては選んではいけない選択肢であると強く考えている」

交野市によりますと、物価高対策には上下水道の基本料金の免除などを

実施する方針だといいます。