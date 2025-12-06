あいのり・桃、超ラフコーデ＆色気ないの極み水着公開
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が４日、オフィシャルブログを更新。サウナ撮影に向かう“超ラフ”コーデ姿と“色気ないの極み”な水着を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、桃は『今日の服装 撮影でサウナへ』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日の服装は…」と切り出し「今からサウナで撮影があるので…超ラフな格好！ （ほぼいつものお迎えスタイル）」といい、アイボリーの中綿ロングコートにグレーのE.T.プリントスウェット（LEPSIM）、ゆるさが魅力のパンツ（Adam et ROPE）、 濃いグレーキャップ、スニーカーを合わせたカジュアルながらもこなれた“超ラフ”コーデを鏡越しに撮影した全身ショットを公開した。
スウェットについては「後ろのE.T.が可愛いっ」とお気に入りポイントを紹介。アウターは「いつもの！！！！笑」と語るほど愛用しているClassical elfのコートでまとめ「今日から急にちょっと寒くなってきたねーーー でもこれ結構あったかい」とコメントした。
また、撮影場所がサウナということで「ちょっとタオルっぽい生地のバッグにしたよーーー！！」と、ざっくりとした素材感の大容量トートをチョイスしたことも明かした。
さらに「水着はこれ！！ シンプルーーー 色気ないの極み！笑」と、撮影用のワンピースタイプの水着も公開。「水着が一体化してるので楽ちんそうです」と実用性を重視したスタイルを紹介した。
最後は「今日の撮影のために韓国から来るみんなへお土産持って…いってきます」とつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「アイボリーが一番似合ってるよ！」「かわいい」「ワンショットたくさん！！いいねいいね！！」「 今日E.Tの日みたいですよ笑」「ETスウェットかわいい」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる22年５月５日に第２子次男が誕生した。
