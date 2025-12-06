のん、ふわもこストールの冬コーデSHOT公開
俳優・アーティストののんが４日、オフィシャルブログを更新。ふわもこストールを合わせたコートスタイルの「2025カレンダーオフショット」を公開し、ファンから 反響を呼んでいる。
この日、『師走は』と題してブログを更新したのん。「12月が始まりましたね」と切り出し「2025カレンダーオフショットです」と淡い日差しが差し込む屋外で柔らかいクリーム色のロングストールを無造作に巻き、黒のロングコートと淡色ニットを重ねた冬コーデを披露。静かなまなざしでカメラを見つめるクールなショットから、ふっと口元をゆるめた柔らかな笑み、くしゅっとさせた愛らしい笑顔まで多彩な表情を見せている。
最後には「楽しく過ごそう〜」とメッセージを添え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「かわいい。。疲れが吹っ飛びました感謝。。」「凄くカワイイ」「笑顔が良い」「可愛らしい」「素敵なカレンダー」「あったそうなマフラーののんを見ると、すごくほっこりする」「朝なのかな？ちょっとネムそうな表情がとても自然でカワイイ」「めっちゃ寒くなった日に極上の笑顔とモフマフラーのお写真、本当に本当にありがとう」などの声が寄せられている。
この日、『師走は』と題してブログを更新したのん。「12月が始まりましたね」と切り出し「2025カレンダーオフショットです」と淡い日差しが差し込む屋外で柔らかいクリーム色のロングストールを無造作に巻き、黒のロングコートと淡色ニットを重ねた冬コーデを披露。静かなまなざしでカメラを見つめるクールなショットから、ふっと口元をゆるめた柔らかな笑み、くしゅっとさせた愛らしい笑顔まで多彩な表情を見せている。
この投稿にファンから「かわいい。。疲れが吹っ飛びました感謝。。」「凄くカワイイ」「笑顔が良い」「可愛らしい」「素敵なカレンダー」「あったそうなマフラーののんを見ると、すごくほっこりする」「朝なのかな？ちょっとネムそうな表情がとても自然でカワイイ」「めっちゃ寒くなった日に極上の笑顔とモフマフラーのお写真、本当に本当にありがとう」などの声が寄せられている。