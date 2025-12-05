安めぐみ、淡ブルーニット＆上品なドット柄ワンピ姿を披露
タレントの安めぐみが４日、オフィシャルブログを更新。淡いブルーニットやドット柄ワンピースなど番組収録時のオフショットなどを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、安は『おはようございます。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「もう12月ですね」と切り出し「今年もあと少し、あっという間に年末になってしまいそうなので、集中して１日１日を過ごしたいですー笑」と年末の慌ただしさの中でも丁寧に日々を過ごしたいという思いを明かした。
続けて「いつかのロケの合間のパチリ」と淡いブルーニットに身を包み、首をかしげてほほ笑む柔らかな雰囲気のソロショットや先日出演した番組「見取り図の間取り図ミステリー」で着用した上品なドット柄のロングワンピース姿も披露。
さらに、「あちらこちらがクリスマスになってきましたね」と述べ、街中や店内の華やかなクリスマスディスプレイの写真、ツリーを眺める１歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの後ろ姿など季節感あふれるショットも。きらめくオーナメントや赤とゴールドを基調にしたツリーが冬の訪れを感じさせる内容となっている。
最後には「では、今日も１日、ゆるゆる頑張りましょう」「良い１日をお過ごし下さい めぇ」とファンに向けて優しくメッセージを送り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「綺麗」「いつも素敵な表情ありがとう」「可愛い」「元気が出ます」「ブログありがとう」「今日も、特に寒いから身体を冷やさないように暖かくしてステキな１日にして過ごしてね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
