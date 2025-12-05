男子バスケW杯アジア予選、快勝の台湾戦を佐々木クリスが分析
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月30日（日）夜10時より、スポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送。番組放送後より無料見逃し配信を開始した。
本番組は“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組。2025シーズンも「ABEMA」にて公式戦生中継しているメジャーリーグベースボール（以下、MLB）や海外サッカーを中心に注目スポーツの最新情報を毎週日曜夜10時から生放送でお届け。本放送回は元プロバスケットボールプレイヤーでBリーグ公認のアナリストを務める佐々木クリスさんとタレントのまるぴさんがコメンテーターとして生出演した。
11月28日から一次予選がスタートした男子バスケットボールのW杯アジア予選。日本代表は台湾、中国、韓国と同じグループで、負ければW杯出場への道が途絶えてしまう厳しい戦いのなか、日本代表は初戦の台湾戦を90-64で快勝。現地で観戦したまるぴさんは「もう最高だったんですよ！」と大興奮で試合の様子を語った。「取材もさせていただいたんですけど、皆さん笑顔で対応してくれたので、選手たちにとって満点をつけられる試合はないとは思うんですが、良き点をつけられる試合だったんじゃないかな」と振り返り、佐々木さんも「バスケはやっぱり主導権争いが大事なスポーツですから、先制パンチを前半から振るっていけたので、選手たちも気持ちよくプレーできたというのは後半もすごく感じましたね」と頷く。
台湾戦の快勝の主な理由について佐々木さんは「攻撃的なディフェンスにある」と答え「ホーバスジャパンはすごくいい仕掛けをもってこのゲームに臨んでいまして、中でもホーキンソン選手はボールを扱う相手選手に対して一気に前へ出ていきました。そして相手の連携に合わせて動き続けていて、相手も後退りするくらい面食らっているんです」とホーキンソン選手のディフェンスに着目。まるぴさんが「バスケって基本的には一人の選手に一人のディフェンスがつくんですけど、ホーキンソン選手のように他の選手をアシストするディフェンスが何度も見られたっていうことですよね」と補足すると、佐々木さんもすかさず頷き「これは台湾にとってもかなり意外性のある守り方だったと思います。特にホーキンソン選手がスリーポイントラインよりも外に大きく張り出していること。これの大きな目的は、相手のガードプレイヤーを後退りさせることです。台湾のプレーはボールを持った選手が鋭いドライブで中に切り込んで攻撃を展開していくスタイル。そこに一人の選手に任せるのではなくホーキンソン選手が出ていったことで、攻撃リズムがかなり崩れてしまったんじゃないかなと思います」と分析。
さらに攻撃的なディフェンスについては今回から見られるようになったプレーであるとして「ホーキンソン選手はどちらかというと引いて一人で守り切るタイプ。ドライブも跳ね返すし、パスを受けた選手も跳ね返すし、引いたうえで受けて立つタイプの選手なんですが、今回はあえて前に前に、騎馬隊が討って出るみたいな動きに変えた。これによって台湾はシュートに至る前に多くのミスをしてしまって、ボールを失った回数が19回にもなり、その分日本の攻撃チャンスも増えたので、とても大きな効果がありましたね」とホーキンソン選手の新たなディフェンススタイルと試合に与えた影響の大きさを絶賛した。
今回のW杯アジア予選には渡邊雄太選手が代表に復帰。パリ五輪以来となる代表選手入りの初戦でチーム最多の20得点を記録し、チームの勝利に大きく貢献した。渡邉選手の復帰がチームにもたらした効果について「ゲームへの支配力ですね」と佐々木さん。「彼は日本が誇るオールラウンダーですよね。20得点のみならず５リバウンド、５アシスト。本当に至るところで活躍してくれた」と渡邉選手のプレーを称え、なかでもパス能力の高さを「味方を御膳立てする力だ」と表現。「左利きであり、すごくいいパスセンスも持ち合わせているので、周りの選手も活かせる。相手が彼を止めに行けばさらに周りの選手たちの得点の質も高まっていき、チームの良い循環をつくれるんです」と渡邉選手がコートで放つ存在の意義を説明。「一人の選手というよりも、いろんなところにしっかりと繋いでいける。これはホーキンソン選手もそうですね。ホーバスジャパンのプレースタイルでは“スリーポイントが大事”だとか、“早いテンポで”というキーワードがたくさん出る。でも実はパスのバスケットボールでもあるんです。どんどんパスを展開していって、パスで相手を崩すことが大事なので、パワーフォワードというポジションにオールラウンダーがいるのはすごく大事な要素なんじゃないかなと思います」と熱く語っていた。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組は“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組。2025シーズンも「ABEMA」にて公式戦生中継しているメジャーリーグベースボール（以下、MLB）や海外サッカーを中心に注目スポーツの最新情報を毎週日曜夜10時から生放送でお届け。本放送回は元プロバスケットボールプレイヤーでBリーグ公認のアナリストを務める佐々木クリスさんとタレントのまるぴさんがコメンテーターとして生出演した。
台湾戦の快勝の主な理由について佐々木さんは「攻撃的なディフェンスにある」と答え「ホーバスジャパンはすごくいい仕掛けをもってこのゲームに臨んでいまして、中でもホーキンソン選手はボールを扱う相手選手に対して一気に前へ出ていきました。そして相手の連携に合わせて動き続けていて、相手も後退りするくらい面食らっているんです」とホーキンソン選手のディフェンスに着目。まるぴさんが「バスケって基本的には一人の選手に一人のディフェンスがつくんですけど、ホーキンソン選手のように他の選手をアシストするディフェンスが何度も見られたっていうことですよね」と補足すると、佐々木さんもすかさず頷き「これは台湾にとってもかなり意外性のある守り方だったと思います。特にホーキンソン選手がスリーポイントラインよりも外に大きく張り出していること。これの大きな目的は、相手のガードプレイヤーを後退りさせることです。台湾のプレーはボールを持った選手が鋭いドライブで中に切り込んで攻撃を展開していくスタイル。そこに一人の選手に任せるのではなくホーキンソン選手が出ていったことで、攻撃リズムがかなり崩れてしまったんじゃないかなと思います」と分析。
さらに攻撃的なディフェンスについては今回から見られるようになったプレーであるとして「ホーキンソン選手はどちらかというと引いて一人で守り切るタイプ。ドライブも跳ね返すし、パスを受けた選手も跳ね返すし、引いたうえで受けて立つタイプの選手なんですが、今回はあえて前に前に、騎馬隊が討って出るみたいな動きに変えた。これによって台湾はシュートに至る前に多くのミスをしてしまって、ボールを失った回数が19回にもなり、その分日本の攻撃チャンスも増えたので、とても大きな効果がありましたね」とホーキンソン選手の新たなディフェンススタイルと試合に与えた影響の大きさを絶賛した。
今回のW杯アジア予選には渡邊雄太選手が代表に復帰。パリ五輪以来となる代表選手入りの初戦でチーム最多の20得点を記録し、チームの勝利に大きく貢献した。渡邉選手の復帰がチームにもたらした効果について「ゲームへの支配力ですね」と佐々木さん。「彼は日本が誇るオールラウンダーですよね。20得点のみならず５リバウンド、５アシスト。本当に至るところで活躍してくれた」と渡邉選手のプレーを称え、なかでもパス能力の高さを「味方を御膳立てする力だ」と表現。「左利きであり、すごくいいパスセンスも持ち合わせているので、周りの選手も活かせる。相手が彼を止めに行けばさらに周りの選手たちの得点の質も高まっていき、チームの良い循環をつくれるんです」と渡邉選手がコートで放つ存在の意義を説明。「一人の選手というよりも、いろんなところにしっかりと繋いでいける。これはホーキンソン選手もそうですね。ホーバスジャパンのプレースタイルでは“スリーポイントが大事”だとか、“早いテンポで”というキーワードがたくさん出る。でも実はパスのバスケットボールでもあるんです。どんどんパスを展開していって、パスで相手を崩すことが大事なので、パワーフォワードというポジションにオールラウンダーがいるのはすごく大事な要素なんじゃないかなと思います」と熱く語っていた。
（C）AbemaTV, Inc.