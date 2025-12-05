『第９回 ももいろ歌合戦』ABEMAで無料生放送決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月31日（水）午後１時15分から『第９回 ももいろ歌合戦』を日本武道館から全編無料生放送することを決定した。
国民的人気アイドルグループ・ももいろクローバーZ（以下、ももクロ）が今年も大晦日に開催する『第９回 ももいろ歌合戦』では、ももクロメンバーが豪華アーティストとともに「紅組」と「白組」に分かれて歌の真剣勝負を繰り広げる。今年は日本武道館にて開催し、午後１時15分から放送開始。チーム分けは玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」を率いて対決。当日は日本を代表する大御所や今年話題のアーティストたちがジャンルの垣根を越えて続々と登場。レアなフル尺歌唱のほか“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレーなどここでしか見られないスペシャルコーナーをABEMAではノーカットで全編無料生放送。
第１弾出場者として、相川暖花（SKE48）、DXTEEN、DEAN FUJIOKA、MAZZEL、マルシィなど豪華メンバー21組の初出場が決定。そのほか、今年SNSで大きな話題を呼んだAiScReamや若い女性を中心に支持を集めるシンガーソングライター・コレサワ、歌謡界のレジェンド・堀内孝雄も初登場。ジャンルの垣根を超えた個性豊かな初出場アーティストたちが大晦日を盛り上げる。
そして今年も、さだまさしや島津亜矢、松崎しげるといった大物歌手をはじめ、iLiFE!、ウマ娘 プリティーダービー、氣志團、超特急、≠ME、宝鐘マリンなど音楽界を盛り上げる人気アーティストたちの出場も続々と決定。2025年最後の日に豪華な顔ぶれが勢ぞろいする。
さらに、ももいろ歌合戦で恒例となっている人気コーナー「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜」では、過去最長となる60分超えの一夜限りの特別パフォーマンスを披露。豪華出演者たちによるこれまでにないコラボレーションをお届けするほか、「私のイチオシSHOW CASE2025」や「れにちゃんの後半戦いってみよう！2025」など大晦日を盛り上げるコーナーが盛りだくさんとなっている。
開催に向けて、ももクロメンバーは「気づいたら止まらなくなってずっと見てしまうような、そんな番組になったらいいなと思っています！」と意気込みを寄せている。さらに初出場のAiScReamは「今年の感謝の気持ちを込めて、愛いっぱいのパフォーマンスをお届けできるよう頑張ります！」、DEAN FUJIOKAは「周年ライブを客席から観ていたももクロさんの年越しライブに、武道館という特別な場所でご一緒できることを本当に楽しみにしています」、相川暖花は「SKE48としてデビューしてから10周年を迎えた2025年、ももいろ歌合戦に出場できて最高な１年の締めくくりになると思います！」とそれぞれコメント。また、MAZZELは「2025年のラストにふさわしいパフォーマンスをお届けします！」、DXTEENは「DXTEENらしいエネルギッシュなパフォーマンスで楽しませられたらと思います！」、マルシィは「４月に念願の武道館公演を終えて、忘れられない思い出になったステージに、ももいろ歌合戦でまた立たせてもらえることが嬉しいです！」と当日への期待をあらわにしている。
『第９回 ももいろ歌合戦』は、12月31日（水）午後１時15分から午後７時頃までの約６時間にわたりABEMAで全編無料生放送。なお、午後１時15分からはオープニングアクトとして「スタダ The First Impact」の開催が決定。EBiDAN NEXT、スタプラ研究生、Straight Angeli、ばってん少女隊、ふたりはメリーバッドエンドが出演する。さらに、今年も午後11時45分から、年越しカウントダウン特番『第９回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』をABEMAにて無料放送することが決定。ももクロメンバーとともに、2026年の幕開けを。
（C）AbemaTV, Inc.
