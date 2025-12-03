SUPER EIGHT大倉忠義、初著書を発売へ SNSの功罪、なにわ男子の作り方…アイドル＆経営者の視点で実践する「45のルール」
5人組グループ・SUPER EIGHTの大倉忠義が、来年2月2日に初となる著書『アイドル経営者』（講談社）を刊行する。アイドルと経営者の2つの視点を持つ大倉が実践する「45のルール」をまとめた一冊となる。
【画像】大倉忠義の初著書『アイドル経営者』書影
昭和、平成、令和と時代が移り変わる中で、世の価値観や常識もまた大きく変化。コンプライアンスや権利意識などが圧倒的に重視されるいまの社会で、真のエンターテインメントはどうやって作られるのか。そして次世代のプレイヤーはどうやったら育つのか。
大倉が新たに立ち上げた「後進育成」のための会社でトップとして己に課している「45のルール」とは。組織を強くし、新たなエンターテインメントを生むためのコミュニケーション術に迫る。
アイドルだからわかること。経営者（プロデューサー）だから考えなければならないこと。2つの異なる視点と立ち位置を軽やかに行き来する著者が語る「現在のコミュニケーション」「次世代の育成」とは。
また、5大都市にて発売記念イベントを開催。書籍刊行を記念して、抽選で参加できる「お渡し会イベント」を開催する。各書店の公式サイトにて8日正午より受付開始予定。詳しくは各店の特設サイトにて。
■スケジュール
【大阪】 2月7日 紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
【東京】 2月8日 SHIBUYA TSUTAYA
【名古屋】 2月14日 星野書店 近鉄パッセ店
【札幌】 2月15日 三省堂書店 札幌店
【福岡】 2月21日 HMV&BOOKS HAKATA
■同書の主な内容
「朝のルーティーンについて」
「新しいもの、流行を否定しない」
「アイディアは我儘が鉄則」
「アカレンジャーになれなかった自分を認める」
「トラブルはエンタメ」
「SUPER EIGHTにリーダーがいない理由」
「SNSの功罪」
「デビュー曲の選び方」
「昭和・平成の価値観との向き合い方」
「プロデュースとは気付きを与えること」
「初プロデュース、なにわ男子の作り方」
「メンバーカラーへの思い」
「アイドルの賞味期限」…など
