高橋克典、鶴瓶ド迫力Tシャツを着こなす私服コーデ披露
俳優の高橋克典が１日までにオフィシャルブログを更新。愛用ブランド“Y-３”の黒のジャージと落語家の笑福亭鶴瓶の似顔絵が大きくプリントされた“非売品Tシャツ”を合わせた私服コーデ姿を公開し、ファンの注目を集めている。
11月28日、高橋は『今日はこおでねぇと。』と題してブログを更新。「懐かし。笑」と軽やかな一言を添えながら、「今日はY-３のジャージ」と説明し、 鏡越しに全身をブラックでまとめたジャージスタイルショットを公開した。
さらに「中は鶴瓶さんT❤️」と明かし、ジャージの下に合わせたホワイトの“鶴瓶Tシャツ”も公開。満面の笑顔の鶴瓶が大胆に描かれたデザインで「元気いっぱい鶴瓶さんT ❤️ 非売品。笑」とお茶目に説明した。
この投稿にファンから「着るだけで元気になりそうな」「何着てもお似合い」「かっこいいジャージの中の白Tがお茶目で可愛い」「!鶴瓶さんのシャツ笑いました！」 「ウケる〜」「ビックリ」「何を着てもサマになる」「鶴瓶さんからパワーもらえそうなTシャツ」や「素敵なジャージ」「克典さんが着るとジャージに見えない」「ジャージ姿も克典さんかっこいい」などの声が寄せられている。
