Ìîµå¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¡¦µÆÃÓ¥¿¥¯¥È»á¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¡¡ÍýÁÛÅª¤ÊÎÏ¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£ËÞ¥´¥í¤äÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥é¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤Ä¸°¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤¢¤ë¡£Ìîµå¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¤ÎµÆÃÓ¥¿¥¯¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥É¥ê¥ë¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ï¹½¤¨¤¿¾õÂÖ¤«¤é¼ê¤òÊá¼êÂ¦¤Ë°ú¤¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥£¡¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡¢¡ÖÎ¾¼ê¤Î¥é¥¤¥ó¾å¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÎý½¬¤Ç¤ÏÂ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Á¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤òÍ¾¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤¬»ë³ÐÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ï¼è¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¡£ÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤Ç¼ê¼ó¤òÊÖ¤·¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×¤¬ÂÎÂ¦¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¡¡¥°¥ê¥Ã¥×¤òÍ¾¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤¿¤á¤ªÊ¢¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶²ÉÝ¿´¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Îý½¬ÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤âOK¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤â¾¯¤·¤À¤±¥°¥ê¥Ã¥×¤òÍ¾¤é¤»¡¢¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°»þ¤ÎÍ¾¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Î¸þ¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë