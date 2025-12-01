¿§êô¤»¤Ì49ºÐ¤Ë¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó»×¤ï¤º¡È¶»Ç®¡É¡Ä´ñÀ×¤Î¹ßÎ×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¡×
3²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¡Ä49ºÐ¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÅÏÊÕ½Ó²ð»á¤¬30Æü¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤¿¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2025 supported by DAISO¡×¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡¢±ýÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¶·ã¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ»á¤ÏÆüËÜ¤Î5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ3²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃÏÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤«¤éÅê¤²¹þ¤à¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥óÅêË¡¤Ë¡¢ÅêµåÎý½¬¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¾ìÆâ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ò¾·¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á¼è¤ë¤µ¤¹¤¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2013Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë255ÅÐÈÄ¡Ê240ÀèÈ¯¡Ë¤·¤Æ42´°Åê¡¢87¾¡82ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.65¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢¿·ÆüïÄ½»¶â¤«¤º¤µ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤â¥³¡¼¥Á¤ò·óÌ³¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¡£º£Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡49ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¡£¡ÖÅê¤²Êý¤À¤¤¤¹¤¡×¡ÖÅÏÊÕ½Ó²ð¤â¼ã¤¤¤Ê¡Á¡×¡ÖÅÏÊÕ½Ó²ð¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤À¤±¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¡×¡ÖÀ¸¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅÏÊÕ½Ó²ð¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤«¤é¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È³åºÓ¤¬µ¯¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë