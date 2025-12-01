九州国際大付を指導…イチロー氏が伝えた“言語化”する能力の重要性

マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が11月24、25の両日、今秋の明治神宮大会を制した福岡・九州国際大付高野球部を指導した。左太もも裏を痛めた影響でランニングメニューなどは回避したが、キャッチボールや打撃を実演するなど精力的に選手と向き合った。多岐にわたった指導の中で、自分のプレーや動きを客観的に分析し、“言語化”することの重要性を選手に説いた。

指導2日目の25日、イチロー氏は神宮大会優勝に貢献した左腕・岩見輝晟投手（1年）とキャッチボールを行った。目を閉じた状態で狙い通りに相手の右胸に投げて選手を驚かせた後、こう語りかけた。

「良いボールの軌道、打った後の弾道は自分の動きを表している。何となくではなく、自分の動きを説明してほしい。それが分かっていないと、野球はうまくならない。もう一個上にいくには、そこが必要。量だけでは次に進めないことがある」

自分の動きを客観的に分析して言葉にする――。上のカテゴリーで活躍するには、この意識を持つことが必要になるという。何となくではなく、体の動かし方を論理的に説明する能力を備えることは、不調に陥った時などに原点に立ち返る助けになるだろう。

言語化ができると、「もっともっとうまくなる」

練習を終えて最後に挨拶した際も、言語化の重要性に言及。「しっかりと言葉で説明できるようになってほしい。できると、もっともっとうまくなる。自分が自分に対して気づかせてくれる」と訴えた。

かつて楽天、ヤクルトでプレーした楠城祐介監督も感銘を受けた様子。「練習を通して問いかけてもらっても、それに返す言葉が少なかったり、普段から自分も苦労している部分なんですけど。返事がなくても問いかけ続けてくださって、そのチャンスをもらえて、少しですけど話ができる生徒も増えてきた印象だったので、ありがたいですね。これから変わるのが楽しみですね」と感謝の思いを表した。

春夏合わせて甲子園に12度出場している九州国際大付は、今秋の神宮大会を初制覇。出場が確実な来春の第98回選抜高校野球大会に向け、イチロー氏は「当然、優勝候補の筆頭。みんな九国を倒すぞというモチベーションでくる。相当の覚悟をもって、この冬。何かみんなにとってプラスになったことがあればいい」と激励の言葉を送った。大スターの薫陶を受けた精鋭軍団が来春、どんな戦いを見せるか楽しみだ。（First-Pitch編集部）