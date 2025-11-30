MLB公式の「Top Plays of 2025」

記憶に残るワンシーンとなった。MLBはオフシーズンに入り公式YouTubeなどで「Top Plays of 2025」を発表しており、ドジャース・大谷翔平投手の“歴史的”瞬間が39位に入った。この選出に「次元が違う…毎年“キャリアハイ更新”してくるのバケモンすぎる」とファンも称賛している。

MLBが39位に選んだのは、9月28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦で大谷が中堅方向へはじき返した55号ソロ。MLB公式X（旧ツイッター）では「ショウヘイ・オオタニが55号を放ち、自身の持つドジャースの年間本塁打記録を破る」と、レギュラーシーズン最終戦で飛び出した一発を紹介した。

カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本及ばず、3年連続の本塁打王は逃したが、メジャー8年間で280本目となる本塁打は、ファンの記憶に強く刻まれた。「8年280本は化け物」「人間国宝ですね！ 生きる伝説です」「毎年更新していく物語がすごすぎますね…！」「全盛期の王さんみたいな数字をMLBでこなしてるのホントヤバい」と大谷の活躍を称えていた。

また、39位という順位に注目するファンも多く「55本で39位って、レベル高すぎる……」「MLBどんだけレベル高いん……（苦笑）」「39位という数字より、8年で280本のペースを維持できる『ブレなさ』に注目したい。派手さより、この一貫性こそが歴史を作る」といった声も寄せられていた。

この日の一発で、大谷はキャリア最多を更新し、自身が持つ球団最多記録も更新。ドジャース移籍後は通算109本塁打となり、移籍後2年間の本塁打数ではアレックス・ロドリゲス（2001〜2002年）と並ぶ歴代2位となるなど、記録づくめの55号となった。（Full-Count編集部）