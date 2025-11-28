ツーハッチ新作♡2WAY授乳ブラトップで産前産後も美胸ケア

待ちに待ったマタニティライフは、嬉しさと同時に体型の変化への不安もつきもの。そんなママたちの声に応え、ツーハッチから「授乳のしやすさ」と「美胸ケア」を両立した新作ブラトップが登場♡苦しくないのにしっかりホールドし、産前産後も快適で美しく過ごせる一枚は、マタニティ期の心強い味方です♪

産前産後も快適♡美胸ケアブラトップ

ツーハッチの新作「2WAYカシュクール授乳ブラトップ」は、下垂が気になるバストも正しい位置にキープし、横広がりを防ぐホールド力を実現。

苦しくない着心地ながら安定感抜群で、マタニティ期のバストラインを美しく整えます。授乳中のママも安心して使えるデザインです♡

ワンタッチで授乳できる便利な2WAY仕様

ストラップをワンタッチで外す「ストラップオープン」と、カップを引き下げる「カシュクールオープン」の2WAY仕様で、授乳のシーンに合わせて選べる便利さ♪

肩への負担を軽減する太めの肩紐や、お腹に心地よくフィットする設計で、マタニティ期間中も快適に過ごせます。

卒乳後も長く愛用できるブラトップ

新作ツーハッチブラトップは、カップ裏綿100％の肌に優しい素材を使用し、ブラックとグレージュのベーシックカラーでどんなコーデにも合わせやすい♡

授乳期はもちろん、卒乳後もブラトップとして長く活躍。マタニティ期の美胸ケアと快適さを両立する、一枚あると心強いアイテムです♪