渡辺美奈代、華麗なハイキックショットに称賛続々
歌手でタレントの渡辺美奈代が26日までにオフィシャルブログを更新。頑張っている同世代に刺激を受けて披露した“ハイキックショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
24日には、東京・後楽園ホールで行われた「K-１アマチュア〜THE MASTERS vol.２〜」で解説を担当。試合後、『ハート』と題してブログを更新すると、会場前で撮影した夫との仲睦まじい“ハートポーズ”ショットを公開。白のダウンにピンクのストールを合わせた冬コーデで微笑む渡辺と満面の笑みを浮かべる夫が手を添えてハートを作る温かな２ショットとなっている。
さらに『刺激を受けた奥さま』と夫がブログを更新。「K-１マスターズ解説を終えた奥さま」「40.50代同世代の方々が頑張っている姿をみて刺激を受けたみたいで」とつづり、「ハイキックかっこよかったねーと」「奥さまのハイキック？」とユーモアを交えながら、白ダウンにレギンスという動きやすいスタイルのまま、高く足を蹴り上げた“ハイキックショット”や腕を広げてはしゃぐ姿などを複数枚公開した。
これらの投稿にファンから「ご夫婦でハート可愛い」「素敵な笑顔でハートショット！」「最高に素敵」「素敵なご夫婦ショット」「あらぁ可愛い」「仲良しご夫婦 だいちゅき」「ラブラブ」や「華麗なハイキック！」「素敵すぎ」「凄い」「足のケリが素晴らしい」「素敵な笑顔でハイキック！」「最高」などの声が寄せられている。
