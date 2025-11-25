のん、眼鏡×ボアジャケット“冬のほっこりオフショット”
俳優・アーティストののんが25日までにオフィシャルブログを更新。落ち着いた雰囲気のカフェで撮影された“ほっこりオフショット”を公開し、ファンから反響が寄せられている。
23日、のんは『ほっこり』と題してブログを更新し、丸メガネにボア付きジャケットという冬らしいナチュラルスタイルの近影ショットを公開。「髪が」とコメントを添えつつ、頬に光が差す落ち着いた表情のショットとなっている。
続けて「２枚目はハーブティーです」とつづり、カップを手にカメラをつめるリラックスショットも。さらに「日が落ちてからは可愛いキャンドルがつきました」と色とりどりの模様が浮かび上がるキャンドルの写真もアップし、ハッシュタグとともに「休息」とコメントを添え、忙しい日常の合間に過ごした穏やかな時間を共有しブログを締めくくった。
この投稿にファンから「かわいい」「ぴょんと跳ねた髪がかわいい」「上着めちゃくちゃお洒落」「素敵なキャンドル」「ハーブティーと、揺らめくキャンドルの灯、 心も体も整いそう」「ゆっくりほっこりしてくださいね」「メガネの中にある目元がカワイイ」「めがねのんさん安定の可愛いらしさにこちらがほっこり」「後ろ髪が気になるな」「雰囲気が抜群」「すごいリラックスした時間を楽しめそう♪」など癒し系ショットに多くの声が寄せられている。
