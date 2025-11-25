すぅさんの漫画「誤認赤ちゃん」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

家族でお出かけした帰り道。パパに抱っこされていた3歳の娘が、「もっと赤ちゃんみたいにやって」とお願いしました。するとパパは…。読者からは「パパ、すてきです」「笑える！」「ファンになりました」などの声が上がっています。

抱っこでねだる娘に、パパが全力で応えた結果…？

すぅさんは、インスタグラムでエッセー漫画を発表し、似顔絵のオーダーも受け付けています。すぅさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

すぅさん「2025年の3月からです。インスタグラム自体は以前からやっていたのですが、仕事とプライベートで忙しくなったとき、ふと『絵を描きたいなあ』と思い、始めました。なぜあのとき急に思い切れたのか、自分でも不思議です」

Q.漫画を描くときに、気を付けていることはありますか。

すぅさん「ネタ探しがてら子どもたちをよく観察することと、ささいなことでもすぐにメモすることです。子育てをしていると意識があっちこっちに飛んで、数秒前に考えていたことも忘れてしまうので（笑）」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由やきっかけを教えてください。

すぅさん「日々笑わせてくれる夫ですが、このときは本当に私的大爆笑な瞬間だったので！ フォロワーさんには、夫の奇行ネタを楽しみにしてくださっている方が多いので、すぐに共有したいと思って描きました」

Q.娘さんからパパへのこのようなリクエストは、初めてでしたか。

すぅさん「初めてだったかもしれません。ただ、夫は普段からよく娘とごっこ遊びをしていて、すぐ何にでもなりきっていたので、もしかしたらそっちの思考に偏っていたのかも…？」

Q.娘さんの反応はいかがでしたか。

すぅさん「娘は疲れていたこともあってか、本気で『ちがう！ そうじゃない』と怒っていました（笑）」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

すぅさん「夫に対して、『パパすてき』『いいキャラしてる』と、お褒め（？）の言葉をたくさんいただきました。他には、『面白くて笑った』『そうくるとは思わなかった』と、楽しんでいただけた内容のコメントが多かったです」