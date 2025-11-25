¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ITÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > Claude¤¬¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤òÆ°¤«¤¹¡É¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© ¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÆ§¤ß¡Ä Claude¤¬¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤òÆ°¤«¤¹¡É¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© ¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹AI¤Î¸½ºßÃÏ Claude¤¬¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤òÆ°¤«¤¹¡É¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© ¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹AI¤Î¸½ºßÃÏ 2025Ç¯11·î25Æü 8»þ0Ê¬ WIRED.jp ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© AI¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸½¼ÂÀ¤³¦¤È´Ø¤ï¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Anthropic¤Ï¤½¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢Claude¤Ë»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò°Ñ¤Í¤ë¼Â¸³¤ò¤·¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©