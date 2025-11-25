¡Ö¥´¥í¤Ï¹ø¤òÍî¤È¤»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡¡¸º¤é¤·¤¿¤¤¡È¥Ö¥ì¡É¡Ä»ÑÀª¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥¨¥é¡¼ËÉ»ßÆ°ºî
¡Ö¹ø¤òÍî¤È¤»¡×¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤Î¡È¸í²ò¡É¡ÄÁ÷µå¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¥°¥é¥Ö¤ÈÂ¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸
¡¡Á÷µå¥¨¥é¡¼¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»ÑÀª²þÁ±¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡È¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¤¬¤¢¤ë¡£Âçºå¶Í°þ¸µ¼ç¾¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥Î¥ë¥Þ¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇYouTube¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë×¢Èª¼Â¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤ËÂ¿¤¤Á÷µå¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤Ã¤¿¸å¤ÎÆ¬¤Î¥Ö¥ì¤äÅ¬ÀÚ¤ÊÂÎÀª¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë½¢¤¯Á°¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Åê¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥É¥ê¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼éÈ÷¤ÎºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¹ø¤òÍî¤È¤»¡×¤È»ØÆ³¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¹ø¤Î¹â¤µ¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í¥°¥é¥Ö¤Î°ÌÃÖ¤È¤½¤Î¸å¤ÎÆ°ºî¤Î°ÂÄêÀ¤À¡£Êáµå¤«¤éÁ÷µå¤Ë°Ü¤ëºÝ¤ËÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤¬Âç¤¤¯¾å²¼¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥ß¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£Îý½¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ø¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¥°¥é¥Ö¤ò²¼¤²¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÁ÷µå¤¹¤ëÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ÂÎ¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤À¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥°¥é¥Ö¤È¹ø¤Î¹â¤µ¤ò²¼¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£Î¾¼ê¤òÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢¥°¥é¥Ö¤ÎÀè¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥Ã¤È²¼¤²¤ë¡£¤³¤Î¹â¤µ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤ì¤Ð¡¢Á÷µå¤¹¤ë»þ¤ÈÆ¬¤Î¹â¤µ¤Îº¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Á÷µå¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤À¡£±¦Åê¤²¤Î¾ì¹ç¤Ï±¦Â¡¢º¸Åê¤²¤Î¾ì¹ç¤Ïº¸Â¤ò¡¢Êáµå¤·¤¿¥°¥é¥Ö¤Î°ÌÃÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ§¤ß½Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¡£¥°¥é¥Ö¤ÈÂ¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬³«¤«¤º¡¢ÁÀ¤Ã¤¿Àè¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Á÷µå¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»î¹çÁ°¤ä¥×¥ì¡¼´Ö¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤âÆ¬¤Î¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È×¢Èª¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢×¢Èª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ÂÀï¤ä¼éÈ÷Îý½¬¤ÎÁ°¤Ë2²ó¤Ç¤¤ì¤ÐÍýÁÛ¡£ºÇÄã¤Ç¤â1²ó¤Ç¤¤ë¤È¡¢Á÷µå¤¬ÂçÊ¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»öÁ°¤ËÃúÇ«¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Á÷µå¥¨¥é¡¼¤Ï³Î¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë