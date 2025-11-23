²­Æì¸©Í¿Æá¹ñÄ®¤Î¾åÃÏ¾ïÉ×Ä®Ä¹¡Ê±¦Ã¼¡Ë¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡Êº¸Ã¼¡Ë¡á23Æü¸á¸å¡¢Í¿Æá¹ñÄ®

¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï23Æü¡¢ÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤Î²­Æì¸©Í¿Æá¹ñÄ®¤òË¬Ìä¤·¡¢¾åÃÏ¾ïÉ×Ä®Ä¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤äÆüÊÆÆ±ÌÁ¶¯²½¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉôÂâÇÛÈ÷¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£ÌÌ²ñ¸å¡¢ÂæÏÑ¤Ë¶á¤¤Í¿Æá¹ñ¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâÇÛÃÖ·×²è¤Ë´Ø¤·¡ÖÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ­¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡Í­»ö¤ÎºÝ¤ÎÍ¿Æá¹ñ¤ÎÀïÎ¬ÅªÌò³ä¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¤È¤¤¤¦²¾Äê¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¼ÁÌä¤Ø¤Î¤ªÅú¤¨¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£

¡¡Í¿Æá¹ñÅç¤ÏÂæÏÑ¤«¤éÌó110¥­¥í¤Ë°ÌÃÖ¡£¹Ò¶õµ¡¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î·Þ·â¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë03¼°Ãæµ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õÍ¶Æ³ÃÆ¡ÊÃæSAM¡ËÉôÂâ¤ÎÇÛÈ÷¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£