¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï23Æü¡¢ÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤Î²Æì¸©Í¿Æá¹ñÄ®¤òË¬Ìä¤·¡¢¾åÃÏ¾ïÉ×Ä®Ä¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤äÆüÊÆÆ±ÌÁ¶¯²½¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉôÂâÇÛÈ÷¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£ÌÌ²ñ¸å¡¢ÂæÏÑ¤Ë¶á¤¤Í¿Æá¹ñ¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâÇÛÃÖ·×²è¤Ë´Ø¤·¡ÖÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Í»ö¤ÎºÝ¤ÎÍ¿Æá¹ñ¤ÎÀïÎ¬ÅªÌò³ä¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤È¤¤¤¦²¾Äê¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¼ÁÌä¤Ø¤Î¤ªÅú¤¨¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡Í¿Æá¹ñÅç¤ÏÂæÏÑ¤«¤éÌó110¥¥í¤Ë°ÌÃÖ¡£¹Ò¶õµ¡¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î·Þ·â¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë03¼°Ãæµ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õÍ¶Æ³ÃÆ¡ÊÃæSAM¡ËÉôÂâ¤ÎÇÛÈ÷¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£